Condenan a más de 10 años de prisión a ex policia que mató de un tiro a una joven en un robo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un policía bonaerense fue condenado hoy en un juicio oral realizado en La Plata a 10 años y 8 meses de prisión por haber asesinado de un balazo en agosto de 2013 a una joven de 18 años que concurría a un recital, cuando perseguía a delincuentes que intentaron asaltar una confitería en pleno centro de la capital provincial, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Mauricio Sergio Aguilera (33), quien fue condenado como autor del delito de "homicidio simple agravado por el uso de arma" en perjuicio de Soledad Bowers, quien recibió un balazo cuando se hallaba a la puerta de un bar ubicado en las calles 9 y 54 de La Plata, el el 29 de agosto de 2013.



El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 hizo lugar a la pena pedida en el alegato por el fiscal penal Martín Chiorazzi y condenó al ex policía, que desde hace 5 años goza del beneficio de arresto domiciliario.



La defensa del ex efectivo, Julio Beley, había pedido de absolución de Aguilera por considerar que había actuado "en cumplimiento del deber, que actuó en legítima defensa y en legítima defensa de un tercero".



Si bien la fiscalía pidió que de ser condenado cese el beneficio del arresto domiciliario y Aguilera sea detenido, el TOC no hizo lugar por entender que "no corresponde agravar la medida de coerción actualmente vigente" y valorar que el ahora ex policía tuvo un "buen comportamiento procesal" y "lleva ya más de 6 años de detención, de modo que ya se encuentra próximo a cumplir los plazos de libertad asistida y de la libertad condicional".



El tribunal dio por acreditado que el 29 de agosto a las 22.10, dos hombres, con arma de fuego en mano, ingresaron a la confitería Me Piace y, según los testigos que declararon en el debate oral, advirtieron se trataba de un asalto, ordenando que "dejen los monederos en la mesa y tírense al suelo".



Tras apoderarse del dinero y otros objetos de valor, los dos delincuentes ascendieron a sendas motos y se aprestaron a huir, oportunidad en la que Aguilera, salió tras ellos al grito de "alto, policía".



En ese momento, el policía efectuó un disparo hacia una de las motos, el cual impactó en Soledad Bowers, quien junto a su hermana aguardaba ingresar a un bar para asistir a un recital.



La hermana de la víctima declaró en el juicio y contó cómo vio a dos jóvenes huyendo en moto y al policía parado en la esquina, tras lo cual "siento el disparo y ahí mi hermana se da vuelta y me dice que le habían pegado a ella y mi hermana se me cae".



El policía se acercó a la joven caída y a su hermana preguntando "qué pasó, qué pasó", ante lo cual la hermana de la víctima le dijo "hijo de puta, vos le pegaste, fuiste vos!".



Aguilera se retiró y poco después Soledad Bowers fue trasladada al hospital San Martín de La Plata donde finalmente falleció.



El Tribunal no hizo lugar al intento de la defensa de sostener que actuó en defensa de terceros y en legítima defensa, ya que como sostuvo en un tramo del fallo, al que accedió Télam, "se hizo todo al revés a lo debido, en un lugar céntrico y lleno de gente, disparó a la carrera, a un objetivo en movimiento y a unos metros alejado de su posición,detrás del cual y en línea de fuego, había un grupo considerable de personas haciendo fila".