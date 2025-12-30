Un hombre fue condenado a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciaro Provincial tras ser responsable en dos hechos de robos ocurridos en Capital. La Justicia de San Juan dictó la sentencia en el marco de un juicio abreviado, luego de un acuerdo entre las partes.

La causa fue investigada por la Ministerio Público Fiscal, a través de la UFI Delitos Contra la Propiedad. El imputado, identificado como Diego Ezequiel Bazán, enfrentó dos casos acumulados por hechos ocurridos en agosto y noviembre de 2025.

El primer episodio se registró el 16 de agosto, cerca de las 18.24, cuando Bazán ingresó a un local de comidas ubicado en calle San Luis y Urquiza, en Capital. Sin ejercer violencia, sustrajo una bicicleta Venzo rodado 29, que se encontraba en el lugar.

Mientras que el segundo hecho ocurrió el 6 de noviembre, alrededor de las 9.34. En esa oportunidad, el acusado ingresó a un departamento situado en avenida Ignacio de la Rosa y se apoderó de una notebook marca Banghó, junto con su cargador.

Durante la audiencia celebrada el lunes 29 de diciembre, la jueza de Garantías homologó el acuerdo de juicio abreviado. Bazán admitió su responsabilidad penal y fue condenado por dos hechos de hurto simple en concurso real, en calidad de autor.

Además de la pena de prisión efectiva, el tribunal ordenó la prisión preventiva y el traslado inmediato del condenado al Servicio Penitenciario Provincial. También se declaró su reincidencia y se dispuso su sometimiento al Patronato de Presos, además del pago de las costas del proceso.