Los hijos de Diego Armando Maradona, Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando Maradona, compartieron un comunicado en redes sociales donde confirmaron la disposición de la Justicia contra Matías Morla, el abogado que usufructuaba la marca comercial “Diego Maradona”.

En el texto, publicaron que “para que no sean defraudados en su buena fe”, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional resolvió en el expediente que ante la denuncia por “administración fraudulenta”, la prohibición de contratar respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes que obren registradas a nombre de Sattvica S.A. tanto en el país como en el exterior.

Publicidad

Los procesados, Matías Edgardo Morla, Christian Maximiliano Pomargo, Sandra Verónica Iampolsky, Sergio Alejandro Garmendia, Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, (ya sea actuando por sí o por intermedio de cualquiera de sus apoderados, cesionarios o gestores) deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral, cobro de dinero, en relación con las aludidas marcas en cualquier país del mundo, como así también en torno a las acciones de Sattvica S.A.

La Justicia ordenó la “prohibición de innovar y contratar” todo tipo de negocio vinculado a la marca Maradona al abogado Matías Morla, las hermanas del astro Rita y Claudia, y a los procesados restantes de la causa.

Publicidad

La disposición la tomó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 43, que “puso en autos” al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), “la prohibición de innovar y contratar, respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes, a nombre de Sattvica S.A.” que estén registradas ante el ente.

Morla, Pomargo y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación).