Un sanjuanino, Rodrigo Adrián Gutiérrez, recibió una condena de cuatro meses de prisión efectiva tras ser encontrado con una moto robada, según informaron fuentes judiciales del Ministerio Público Fiscal.

El martes 5 de agosto de 2025, aproximadamente a las 4 de la madrugada, Rodrigo Adrián Gutiérrez ingresó al edificio ubicado en el sector 1B del barrio Manantiales, en calle Agustín Gómez, edificio 10, manzana 35, segundo piso. En el lugar, rompió la traba de seguridad de una moto marca Motomel, modelo B110, color blanco, propiedad de una mujer de apellido Chena, y la sustrajo.

Publicidad

Aproximadamente a las 4.30 horas, personal policial localizó a Gutiérrez en la vía pública en posesión de la motocicleta, sin portar la documentación correspondiente ni poder acreditar la propiedad del rodado. Posteriormente, la damnificada reconoció el vehículo como propio, lo que permitió avanzar en la imputación penal correspondiente.

La causa fue tramitada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. El fiscal coordinador Cristian Catalano, junto a la ayudante fiscal Florencia Caillet y la auxiliar Carla Savall, llevaron adelante la acusación bajo el legajo caratulado por robo.

Publicidad

Este jueves 7 de agosto de 2025 se realizó la audiencia de control de detención, formalización y juicio abreviado. La jueza interviniente resolvió condenar a Rodrigo Adrián Gutiérrez a la pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo, tipificado en los artículos 164 y 45 del Código Penal Argentino.