Un sanjuanino fue condenado por la Justicia de San Juan por robar en un gimnasio del centro de la provincia y amenazar a su propietario. Tras un juicio abreviado, el delincuente, identificado como Rodrigo Alan Gutiérrez, deberá cumplir ocho meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial, luego de ser declarado reincidente.

Según consta en la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de abril, cuando el gimnasio Fitness Center, ubicado sobre calle Tucumán en Trinidad, fue blanco de un robo. A las 01:10 horas, Gutiérrez ingresó al lugar aprovechando la escasa vigilancia y la soledad de la zona. Para concretar el hecho, utilizó una barreta de hierro con la que rompió la puerta de escape y la cerradura de una persiana de chapa.

Una vecina del lugar advirtió la situación y, además de dar aviso inmediato al 911, registró parte del hecho con su teléfono celular. Paralelamente, el propietario del gimnasio monitoreaba los daños a través del sistema de cámaras de seguridad.

Una vez en el interior, el acusado revisó el mobiliario, violentó la caja registradora y sustrajo dinero en efectivo, una caja de seguridad portátil, auriculares, golosinas y elementos de entrenamiento. La situación se tornó más tensa cuando el dueño del gimnasio llegó al lugar e intentó retenerlo, logrando cerrar la puerta desde el exterior, dejando al delincuente atrapado.

En ese contexto, Gutiérrez comenzó a gritar y amenazó al propietario, asegurando que le “pegaría un tiro” si no lo dejaba salir. Ante el temor de que pudiera portar un arma de fuego, el damnificado abrió la puerta, lo que permitió su huida.

Sin embargo, el acusado fue interceptado a menos de dos cuadras del lugar, frente a la plaza de Trinidad, donde personal policial logró su aprehensión con parte del botín y un teléfono celular en su poder.

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Eduardo García Thomas, quienes intervinieron en el acuerdo de juicio abreviado.

La resolución judicial determinó una condena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de robo en grado de tentativa y amenazas simples en concurso real. Además, se declaró la reincidencia del imputado y se ordenó su prisión preventiva.