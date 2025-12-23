La Justicia resolvió el caso por la trágica muerte de Carlos Quiroga (70) en San Martín y dictó una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo para Fabián Vega, imputado por provocar el fatal accidente tras un conflicto familiar. La resolución se dio mediante un juicio abreviado tras el análisis de pruebas y evidencias recolectadas en el lugar del hecho.

Originalmente, el incidente había sido calificado como un accidente de tránsito, y posteriormente como homicidio simple, pero finalmente la Justicia lo encuadró como homicidio preterintencional y lesiones graves en perjuicio del hijo de la víctima.

El condenado conducía un automóvil Suzuki Fan, con el cual impactó a dos motocicletas, provocando la muerte de Carlos Quiroga y heridas graves a su hijo. Según explicó el Ministerio Público Fiscal, no se pudo probar un dolo directo o intención de matar; se trató de un homicidio preterintencional, en el que Vega buscaba lesionar, pero causó un daño mayor al previsto.

Los hechos se originaron tras una discusión familiar en la vivienda donde reside la ex pareja de Vega. Padre e hijo Quiroga habían concurrido al domicilio para dejar a sus hijos y, al retirarse, comenzaron a ser perseguidos por Vega y la mujer, iniciándose una discusión en la calle. Durante la persecución, Vega realizó una encerrada con el automóvil, impactando las motocicletas y provocando la caída de ambos ocupantes sobre el pavimento, lo que derivó en la muerte del padre y lesiones graves del hijo.

La condena de Vega marca un cierre judicial a un hecho violento que conmocionó a la comunidad de San Martín. La investigación estuvo a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y su ayudante Rodrigo Cabral.