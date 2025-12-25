La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó al menos 97 conductores alcoholizados durante la Nochebuena, en el marco de una serie de controles simultáneos realizados en distintos puntos del país. Entre los casos más graves se encontró el de un automovilista de Caucete, que registró 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los valores más altos informados por el organismo.

Los operativos se desarrollaron durante la noche del 24 de diciembre en rutas nacionales y accesos estratégicos, donde agentes de la ANSV controlaron un total de 5.220 vehículos. Según datos oficiales, se labraron 163 actas por infracciones a la ley de tránsito y se retuvieron 102 licencias de conducir.

Desde la agencia señalaron que todos los conductores con alcoholemia positiva fueron apartados de la circulación. La medida forma parte del protocolo que busca reducir el riesgo de siniestros viales durante celebraciones y traslados masivos, especialmente en una fecha en la que aumenta considerablemente el movimiento nocturno.

Además del caso registrado en San Juan, la ANSV informó otros resultados elevados. En Gualeguaychú, Entre Ríos, un conductor alcanzó 1,66 g/l; en Wanda, Misiones, se detectó un valor de 1,57 g/l; en Bariloche, Río Negro, otro automovilista arrojó 1,49 g/l; y en Las Grutas, también en Río Negro, se verificó un registro de 1,47 g/l.

Las cifras reavivan el debate sobre el consumo de alcohol y la conducción, uno de los factores de riesgo más frecuentes en siniestros fatales en el país. Desde la ANSV insistieron en la importancia de planificar los traslados, designar conductores sobrios y evitar manejar luego de consumir bebidas alcohólicas.

Las autoridades anticiparon que los controles continuarán durante las fiestas y que se reforzarán las medidas preventivas en los próximos días, con el objetivo de disminuir la cantidad de incidentes viales en las rutas del país.