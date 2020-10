Confirman un caso en Ingeniería y tres aislados: el decano y el vice tienen síntomas

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan hay un caso de coronavirus confirmado y otros tres sospechosos, entre los que están el decano y vice decano. Además, hay otro caso confirmado en el Complejo Deportivo El Palomar.

Según informaron en Radio UNSJ, entre los casos sospechosos están el decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer, y el vicedecano, Mario Fernández. Ambos tienen síntomas y están aislados, pero hasta el domingo no se conocían los resultados de los hisopados que les realizaron.

Al respecto, Berenguer emitió un comunicado en el que dijo: “Me encuentro con sintomatología compatible con Covid-19 y por este motivo, estoy cumpliendo hoy el décimo día de aislamiento absoluto en mi domicilio particular. He realizado el análisis correspondiente, pero hasta el momento no tengo confirmación oficial del resultado. De todos modos, continúo aislado en mi hogar, sin complicaciones de salud que requieran tratamientos especiales”.