Tras el ataque que se produjo durante un acto de campaña de Donald Trump en Pensilvania, en el que el expresidente resultó herido de bala, desde el Comité Judicial de la Cámara de Representantes republicanos confirmaron que el candidato “está a salvo”.

A través de la cuenta de X (ex Twitter) “House Judiciary GOP”, publicaron un tweet en el que afirmaron que Trump se encontraría fuera de peligro pese a haber sido baleado. Esa información habría sido confirmada por el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

En su breve declaración a The New York Times, el portavoz no brindó mayores detalles sobre el estado de salud del exmandatario, pero altas fuentes del partido manifestaron que se trataría de una herida superficial.

Por su parte, la Casa Blanca reportó este sábado que el presidente Joe Biden recibió un “informe inicial” sobre el incidente en el acto político, y se espera que en las próximas horas haya un comunicado oficial.