El conflicto en Medio Oriente ingresó en su cuarta semana con un nuevo giro en el escenario internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la postergación por diez días de los ataques contra instalaciones energéticas de Irán, en medio de negociaciones abiertas y una escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz.

La decisión fue comunicada a través de un mensaje oficial, donde el mandatario indicó que la medida responde a un pedido del propio gobierno iraní. Según precisó, el plazo se extiende hasta el 6 de abril, mientras continúan las conversaciones entre ambas partes.

“Estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas”, expresó Trump, al tiempo que aseguró que las negociaciones “avanzan muy bien”. La tregua vigente tenía como fecha límite este viernes.

El anuncio se dio en un contexto marcado por la presión internacional para garantizar la libre circulación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del comercio mundial de petróleo. Más de 20 países se pronunciaron a favor de asegurar el tránsito en la zona, tras las restricciones impuestas por Irán desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

En paralelo, el mandatario estadounidense afirmó que Irán permitió el paso de diez buques petroleros en los últimos días, lo que fue interpretado por la Casa Blanca como una señal de apertura hacia una posible negociación. Según explicó, este movimiento podría indicar una intención de reducir la tensión en la región.

La situación en Ormuz mantiene en alerta a los mercados energéticos. Tras el anuncio de la postergación de los ataques, el precio del petróleo registró una suba significativa. El barril de West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 94,48 dólares, mientras que el Brent cerró en 108,01 dólares.

El conflicto también muestra un impacto creciente en infraestructura sensible. En las últimas semanas, los ataques se concentraron en sectores energéticos y zonas cercanas a instalaciones estratégicas, lo que elevó la preocupación internacional por posibles consecuencias a gran escala.

En este escenario, la decisión de aplazar los bombardeos abre una ventana de negociación, aunque la tensión en la región se mantiene y el desarrollo del conflicto continúa generando repercusiones económicas y políticas a nivel global.