En un contexto político tenso y a menos de seis meses de las elecciones generales en Perú, el Congreso ha recibido tres mociones para destituir a la presidenta Dina Boluarte. Estas solicitudes buscan declarar la incapacidad moral permanente de la jefa de Estado, argumentando su responsabilidad frente a la creciente inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado.

Las fuerzas conservadoras que hasta ahora apoyaban a Boluarte son las principales promotoras de estas mociones, las cuales fueron presentadas el jueves tras un incidente violento que conmocionó al país. El miércoles, una reconocida banda de cumbia fue atacada a tiros durante un concierto realizado en un local militar, hecho que ha profundizado la crisis política y social.

Entre los partidarios de la destitución se encuentran agrupaciones políticas cuyos líderes buscan postularse a la presidencia en los comicios de 2026. Destacan el partido ultraconservador Renovación Popular, encabezado por Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, y Podemos Perú, liderado por el empresario José Luna, ambos con una fuerte presencia en el escenario político nacional.

Este movimiento en el Congreso refleja la creciente presión sobre el gobierno de Boluarte, que enfrenta cuestionamientos por su manejo de la seguridad y la estabilidad en el país. La situación se mantiene en evolución y la noticia está siendo actualizada conforme se desarrollen nuevos acontecimientos.