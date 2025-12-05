Desde el 25 de noviembre comenzó en San Juan la primera Encuesta de Condiciones de Vida, un operativo provincial que busca conocer con precisión la realidad de los hogares. El relevamiento abarca 1.562 viviendas, se extenderá hasta el 15 de enero y se realiza mediante un barrido casa por casa. Sin embargo, desde la cartera provincial brindaron indicaciones sobre los encuestadores y cómo identificarlos para evitar cualquier tipo de situaciones fraudulentas y realizar la tarea de manera eficaz.

“Es un operativo exhaustivo que dura un mes y se extiende por los feriados de diciembre”, explicó a DIARIO HUARPE la directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, Silvana Sánchez. Ante la preocupación por posibles estafas durante las visitas domiciliarias, el organismo definió un protocolo estricto para identificar a los encuestadores. “Hay una landing page específica donde está toda la información del relevamiento y las fotos de los encuestadores”, detalló Sánchez.

Publicidad

Además agregó que cada trabajador “está perfectamente identificado con una credencial oficial con el logo de Gobierno”, a lo que se sumará un uniforme desde la próxima semana.

Otro punto clave es la verificación digital. “Llevan un código QR para que cualquier persona pueda escanearlo y comprobar que efectivamente es un encuestador asignado a este operativo”, señaló la funcionaria. También portan una carta de presentación firmada por la propia directora, que detalla alcance y objetivos de la encuesta.

Publicidad

Sánchez aclaró que el operativo no solicita información sensible. “No se preguntan datos personales como DNI, números de cuenta ni nada similar”, remarcó. Según explicó, se pide un nombre únicamente “para identificar al informante”, pero el manejo de los datos está “protegido por la Ley de Secreto Estadístico”, lo que garantiza anonimato absoluto. “Esta información no se cruza bajo ningún punto de vista y se usa solo para fines estadísticos”, enfatizó.

La funcionaria confirmó que es la primera vez que San Juan impulsa una encuesta de este tipo. El diseño tomó un año de trabajo y contó con asesoramiento de la Dirección Provincial de Estadística de Mendoza. “Hemos tomado su instrumento, pero tiene sello local: desde el idioma hasta las variables que se preguntan”, explicó. El formulario, trabajado de manera interministerial, incluye módulos exclusivos desarrollados para la realidad sanjuanina.

Publicidad

Con esta encuesta, el Gobierno provincial busca construir una radiografía actualizada de la vida cotidiana en los hogares, desde sus necesidades hasta sus condiciones materiales, para orientar futuras políticas públicas.

Dato 1:

La página para acceder y ver cada una de las caras de los encuestadores oficiales con nombre y apellido se puede consultar acá.

Dato 2:

Son aproximadamente 40 personas trabajan en territorio sanjuanino y visitan viviendas, empresas y establecimientos de zonas urbanas y rurales.