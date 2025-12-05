El concurso Sanjuanino Solidario 2025, en su novena edición, continúa poniendo en valor a quienes eligen ayudar incluso cuando la vida los puso a prueba. Ya se conocieron tres de los finalistas, Analía Brizuela, Mariela Recabarren y Antonio Suaréz y ahora es el turno de presentar a María Luisa Frías, la cuarta y última seleccionada de esta edición. Ella está al frente del comedor y merendero “Jehová Jireh”, un espacio que asiste a personas en situación de necesidad. Su nombre está ligado a una historia de superación y entrega silenciosa en el barrio Valle Grande, en Rawson.

“Yo comencé con el comedor en el 2018 con la idea de ayudar a muchas familias porque yo pasé momentos difíciles. Yo comía con mis dos hijos en parroquias, guarderías y comedores. Siempre dije que cuando me entregaran mi casa propia, yo iba a poner un comedor y un merendero”, contó María Luisa, un poco emocionada de recordar su camino.

Lo que comenzó con 30 personas hoy se transformó en un punto de contención para entre 65 y 70 vecinos del barrio, entre niños, adultos y personas con discapacidad. “Llegamos hasta ahí porque no podemos más, pero vienen muchas personas y nos gustaría ayudar a todas, pero no nos alcanza”, explicó María Luisa. El nombre del comedor, “Jehová Jireh”, significa “Dios proveerá”, una frase que resume su fe y su convicción de que siempre habrá una forma de seguir ayudando.

Publicidad

María Luisa junto a sus colaborados cocinan solamente los martes y los miércoles. (Foto: DIARIO HUARPE)

El funcionamiento del espacio es intenso y sostenido. La mujer contó que cada martes, desde las 17, se realiza el merendero, y los miércoles al mediodía se ofrece el almuerzo. “Empezamos dos horas antes para organizarnos bien y preparar todo lo que vamos a cocinar”, relató. El lugar de encuentro es la cocina comedor de su casa, ubicada en la manzana C del Barrio Valle Grande, donde se genera un ambiente cálido de música, mates y risas.

María Luisa no trabaja sola: la acompañan tres colaboradoras, todas vecinas del barrio y una sobrina: Ivana Durán, Sandra Oviedo y Milagros Frías. Juntas sostienen la tarea diaria y la organización de distintas actividades para recaudar fondos. El comedor necesita, para preparar la comida y la merienda, alrededor de $40.000 por día y para cubrir esos gastos "vendemos prepizzas y semitas. También hacemos sorteos y bingos para ir recaudando", contó María Luisa. Además, reciben insumos como fideos y polenta por parte del programa nacional Ningún Pibe Sin Hambre, del cual ellas son parte.

Publicidad

(De izquierda a derecha) María Luisa junto a Ivana Durán, colaboradora; Milagros Frías, colaboradora y sobrina de la fundadora, y Sandra Oviedo colaboradora. (Foto: DIARIO HUARPE)

Su motor es simple y profundo: la sonrisa de quienes llegan en busca de un plato de comida. “Sé que hay familias que no tienen para comer y cuando vienen a pedir, las recibo con mucho amor. Como yo pasé por eso, no quiero que otros sufran las mismas necesidades”, expresó la mujer.

Uno de los grandes sueños de María Luisa es contar con un salón propio donde los chicos puedan comer sentados, como ella lo hacía cuando asistía a comedores durante su infancia. “Mi sueño es hacer un salón y darle de comer ahí a la gente”, compartió.

Publicidad

El comedor y merendero está ubicado en la casa de María Luisa sobre la manzana C del Barrio Valle Grande. (Foto: DIARIO HUARPE)

Cuando supo que era finalista del Sanjuanino Solidario 2025, la emoción la desbordó. “Fue una alegría enorme. Sentí el apoyo de la gente, de mi familia. Derramé lágrimas porque sé que la gente me agradece de esta manera”, expresó con humildad.

La historia de María Luisa Frías es un recordatorio de que la solidaridad se construye desde el amor y desde el deseo de hacer que otros vivan un poco mejor. En Valle Grande, su casa se convirtió en ese refugio donde todos encuentran un plato de comida y un abrazo sincero.

¿Y si ganan el premio del Sanjuanino Solidario?

En caso de ganar el primer premio de $1.500.000, María Luisa tiene claro a dónde irá cada peso: “Mi sueño es tener una cocina industrial y un salón, porque quiero darle de comer aquí a la gente”.

Un testimonio de la solidaridad de María Luisa

Ivana Durán, una de las colaboradoras del merendero y comedor, acompaña a María Luisa desde 2018. Ella también tuvo un comedor en el barrio, pero debió cerrarlo por la situación económica y decidió sumarse al trabajo comunitario que sostiene su compañera. Sobre su compañera, Ivana no dudó en definirla como una mujer excepcional. “María Luisa es una persona muy solidaria. Siempre está para ayudar con lo poquito que tiene: ropa, leche o lo que haga falta cuando alguien golpea la puerta. Es una madre luchadora que pasó por muchas necesidades y por eso sueña con tener su propio salón para seguir ayudando”, agregó.

Ivana Durán, colabora del comedor y merendero desde hace años. (Foto: DIARIO HUARPE)

“Acompaño a María Luisa en la lucha del día a día para brindar un plato de comida a los chicos y a quienes más lo necesitan. Nuestro corazón está puesto en sacar una sonrisa a cada familia, sobre todo ahora, cuando la situación económica no alcanza. Muchas veces nos piden que abramos más días”, contó.

Para Ivana, las necesidades en el barrio son enormes y el deseo es claro: “Nos gustaría tener más colaboración para abrir más días y darles más comida a los chicos”.

Dato

La novena edición del concurso es impulsada por GRUPO HUARPE y Broker Andino. En esta oportunidad logró convocar a cientos de proyectos humanitarios y sociales. El ganador se llevará $1.500.000 y los demás finalistas $500.000.

La final

La gran final del Sanjuanino Solidario 2025 será el viernes 19 de diciembre y se transmitirá en el programa Yo Te Invito, de HUARPE TV 19.2 (TDA).