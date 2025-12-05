El Ejecutivo de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno, confirmó que ya se estaba trabajando en un análisis de costos para el boleto de colectivo en la provincia, algo que no se daba desde junio pasado. En este contexto, es que DIARIO HUARPE conoció a través de fuentes calificadas de la negociación por el aumento, que el boleto para la Primera Sección pasaría de $810 a un valor de $1.000 o $1.100.

“Se han estado revisando todos los costos. La tarifa está congelada desde junio, pero ha habido aumentos de combustibles y variaciones del dólar que impactan en el valor de las unidades. Por eso, sí habrá un aumento, pero no será este año, será a comienzos del 2026”, fue lo que dijo la ministra de Gobierno, Laura Palma, ratificando el incremento.

Según las fuentes consultadas por DIARIO HUARPE, la actualización abriría dos escenarios: pasar de $810 a $1.000, lo que se traduciría en una suba de un 23,46% y en caso de que la suba toque los $1.100, ese incremento sería de 35,80%. El número final dependerá de cuánto sostenga la Provincia la compensación tarifaria que reciben las empresas.

Si bien todo está en etapa de negociación y revisión, Palma dijo que “no queremos que sea una suba alta, nuestro objetivo es que el impacto para los usuarios sea el menor posible”.

¿Qué costos se están revisando?

Los últimos acuerdos salariales de choferes de noviembre y diciembre fueron cubiertos parcialmente por la Provincia, a través del Estado provincial de San Juan. Ahora, esos gastos “se trasladarán a la tarifa oficial”, habían aclarado desde el Gobierno.

Las subas del combustible, la variación del dólar y los costos de mantenimiento de unidades y repuestos —muchos de ellos atados al tipo de cambio— forman parte del cálculo.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, explicó en el Café de la Política la posición del Ejecutivo sobre la compensación: “Tenemos una decisión, que el gobernador ha ido manteniendo, de lo que hace a la compensación tarifaria, que todos conocemos como subsidio”.

Cabe mencionar que actualmente, la compensación está entre $3.200 y $3.600 millones mensuales, destinado a “pisar” el valor del boleto para evitar que el usuario pague el costo total real del servicio.

Esto, en definitiva, será el dato clave que definirá el aumento real del boleto de colectivo.

San Juan, entre los boletos urbanos más baratos del país

A diciembre de este 2025, San Juan ocupa un lugar bajo en la tabla nacional de tarifas urbanas, según el ranking que da a conocer la Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros): Con $810, la provincia, se ubica en la posición 54 de 64 localidades.

Eso significa que San Juan hoy está lejos de las ciudades con tarifas más altas, que superan ampliamente los $1.000, como por ejemplo la localidad de Pergamino, en Buenos Aires, cuya tarifa es de $2.164, seguido por Dina Huapi, en Bariloche, Río Negro, con $2.153.

Cabe mencionar que en la región de Cuyo, la provincia de La Rioja es la que tiene boleto más económico, con $600.