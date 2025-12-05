Esta semana, la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca recibió una noticia decisiva para su continuidad en el territorio. La Sala Segunda de la Cámara Civil admitió la apelación presentada por el pueblo nación huarpe y dejó sin efecto la orden que habilitaba a terceros a tomar posesión de tierras subastadas en El Encón, donde la comunidad vive desde hace más de 100 años.

Javier Alamino, representante legal de la comunidad, confirmó a DIARIO HUARPE que la posesión del territorio “continúa firmemente en manos del pueblo indígena”, y que cualquier reclamo de los compradores deberá iniciar un nuevo proceso judicial.

El conflicto: una subasta que nunca pudo ejecutarse

El origen del conflicto se remonta a una ejecución judicial que culminó en 2012 con la subasta de tierras a favor de Sergio Savall y Leonardo Quiroga Conte Grand. Ese mismo año, la ejecución quedó suspendida por la Ley 26.160 (Emergencia Indígena), que impide desalojos de comunidades originarias.

Pero la derogación por decreto del gobierno de Javier Milei de esa normativa, reactivó el reclamo de los adquirentes. El 17 de marzo de 2025, el juez del Tercer Juzgado Civil, Luis César Arancibia, ordenó entregar la posesión del inmueble incluso con uso de la fuerza pública.

La comunidad, representada por los abogados Javier Alamino Naranjo y Ariel F. López, apeló la medida alegando violación del derecho de defensa y contradicción con fallos previos que reconocían su posesión ancestral.

Si bien el juez luego intentó moderar el alcance de su resolución diferenciando entre “posesión de hecho” de la comunidad y “posesión jurídica” de los compradores, esa distinción se convirtió en el eje del conflicto elevado a Cámara.

La Cámara fue tajante: la posesión es una sola

El tribunal de alzada, integrado por la doctora Elena de la Torre de Yanzón y el doctor Roberto Pagés Lloveras, resolvió el 28 de noviembre que la entrega de posesión debía revocarse por completo.

La Cámara rechazó la idea de que puedan coexistir dos posesiones distintas sobre un mismo inmueble. Señaló que el Código Civil y Comercial no contempla la diferencia entre “posesión de hecho” y “posesión jurídica”: la posesión es única y no puede transmitirse mientras haya alguien que ya la ejerce.

En consecuencia, el tribunal entendió que no era posible ordenar la tradición del bien a los compradores y dejó sin efecto el mandamiento.

Qué implica el fallo: continuidad territorial y nueva vía judicial

Para la comunidad, la resolución significa un paso firme en su resistencia legal. “La posesión continúa en manos de la comunidad”, aseguró Alamino, quien destacó que los adquirentes deberán iniciar un juicio independiente si pretenden discutir derechos.

Esto implica que no puede ordenarse un desalojo dentro del expediente de subasta, ya que ello vulneraría el derecho de defensa del pueblo originario.

Aunque la Ley 26.160 ya no está vigente, la comunidad recuerda que su protección jurídica se mantiene en normas superiores: la Constitución Nacional (Art. 75 inc. 17), el Convenio 169 de la OIT y jurisprudencia internacional que reconoce la mera posesión como título de propiedad indígena.

La Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, reconocida por el INAI y con carpeta técnica que avala su ocupación ancestral, continuará habitando su territorio mientras la disputa se dirime en un proceso ordinario.

El conflicto no está cerrado, pero el fallo de Cámara representa una victoria significativa en un largo camino de defensa territorial que lleva más de un siglo.

Todavía sin respuesta de la Defensora del Pueblo

El representante legal de la comunidad indígena también contó a DIARIO HUARPE que aún no han recibido respuesta de la Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, sobre la presentación formal realizada a finales de octubre, en la que solicitan el desarchivo del expediente N° 22.209/13 por la falta de agua en el sureste de la provincia. Esta acción legal se efectuó luego de la campaña solidaria y de visibilización Unidos por el Agua, impulsada por DIARIO HUARPE junto a vecinos, docentes, ambientalistas, empresas y organizaciones sociales que acompañaron el reclamo de las comunidades huarpes que habitan este territorio en extrema precariedad hídrica.