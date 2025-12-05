La disputa judicial entre el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, y el excandidato a gobernador y a diputado nacional, Sergio Vallejos, suma un nuevo capítulo con la demanda civil que el cortista presentó en el Tercer Juzgado Civil, a cargo del juez Luis Arancibia. Lima reclama una reparación por los daños y perjuicios que le ocasionaron los dos pedidos de juicio político que Vallejos impulsó el año pasado y que finalmente fueron desestimados por la Sala Acusadora de la Legislatura. Detrás de esta presentación hubo meses de análisis y preparación, según detalló el abogado del cortista, Marcelo Miranda Marini, quien reconstruyó el camino que llevó el caso hasta los tribunales civiles.

Miranda Marini explicó a DIARIO HUARPE que el expediente no surgió de un día para otro. “El doctor Lima nos consultó la posibilidad de realizar esta demanda, y luego de varias charlas al respecto se decidió. Finalmente, cuando tomó la decisión de hacerlo, nos pusimos a recabar la información, lo que nos llevó varias semanas de trabajo hasta poder hacer la presentación que hicimos en el Tercer Juzgado Civil”, contó.

Publicidad

El abogado también reveló que, pese a que otros ministros de la Corte fueron alcanzados por el primer pedido de jury, ninguno le solicitó asesoramiento similar. “A Lima le hicieron dos pedidos de destitución y al resto solo una”, aclaró, aludiendo a la diferencia en la carga acusatoria entre los magistrados involucrados.

La demanda presentada por Lima está compuesta por dos acciones que avanzan en paralelo. Por un lado, solicita una indemnización de $60.000.000 en concepto de reparación económica por los perjuicios que le generaron las acusaciones de Vallejos. Por otro, incluye un pedido formal para que la Justicia declare la inexactitud objetiva de los hechos expuestos por el empresario en sus denuncias. En otras palabras, Lima busca que el fallo deje asentado que las imputaciones fueron falsas. Cabe recordar que la Sala Acusadora ya había desestimado ambos planteos al considerar que no existían elementos que justificaran la apertura de un proceso de juicio político.

Publicidad

El conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando Sergio Vallejos presentó ante la Legislatura dos solicitudes de jury. El primero apuntaba contra Marcelo Lima, Daniel Olivarez Yapur y Adriana García Nieto por el fallo de la Corte en la causa de expropiación de la exbodega La Superiora, un expediente que involucraba a la Municipalidad de Rawson y a la firma Cuyo Inversiones, propiedad de Matías Pallito. Según Vallejos, los jueces habían sentenciado “en contra de la jurisprudencia” con el objetivo de beneficiar a la empresa vinculada a la gestión provincial anterior, en detrimento del municipio. Tras analizar la presentación, la Sala Acusadora determinó que no había elementos que permitieran avanzar y decidió rechazar el pedido.

El segundo planteo llegó después de ese revés político y jurídico. Esta vez, Vallejos apuntó exclusivamente contra Lima, acusándolo de mantener activa su matrícula de escribano pese a ocupar el cargo de ministro de la Corte, manifestando que era ilegal. Sin embargo, nuevamente la acusación no prosperó: la Sala Acusadora concluyó que no existía incompatibilidad y volvió a desestimar la solicitud.

Publicidad

Con ambos pedidos de jury cerrados y sin consecuencias institucionales, Lima avanzó por la vía civil. Con la demanda ya en marcha, ahora será el juzgado de Arancibia el que defina los próximos pasos de una causa que reaviva la tensión entre el cortista y el empresario, y que podría abrir un nuevo capítulo en la relación entre la política y la Justicia en San Juan.