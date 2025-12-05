Con la discusión salarial todavía abierta y el cierre de noviembre sin definir, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volverán a verse las caras este viernes a las 14. El encuentro será clave, porque los sindicatos insistirán nuevamente en el pago de un bono extraordinario en enero, un planteo que quedó flotando luego de que el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, señalara que “siempre está en mente del gobernador y del ministro, pero también es necesario asegurar el pago de los salarios y aguinaldo como se viene haciendo”.

La negociación arrastra varias semanas y los gremios aseguran que la paritaria de noviembre continúa abierta. Así lo afirmó la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, quien remarcó que “para nosotros la paritaria de noviembre no se cerró y lo que logremos se pagará de manera retroactiva en diciembre”. Explicó además que en la última reunión “le dejamos al Gobierno algunos ítems que podían tocar y, de acuerdo a eso, nos iban a decir qué es lo que podían. Una de las cosas que pedía la docencia era un bono más el IPC para enero: sobre el salario de enero, pero que se pague a mitad de ese mes”.

La demanda del bono no es nueva: surgió en paralelo a la discusión por la pérdida del poder adquisitivo que los gremios señalan desde mitad de año. En esa línea, UDA volvió a ratificar su postura. Su secretaria general, Karina Navarro, confirmó que “la negociación va a continuar en base a lo que se solicitó en la última acta paritaria”, recordando que fue ese sindicato uno de los que impulsó con más fuerza la necesidad de un pago adicional.

Desde AMET también mantuvieron su posición en sintonía con el resto de las organizaciones. Además del pedido del bono, remarcaron la necesidad de avanzar en alternativas para que las sumas no remunerativas pasen al básico, un reclamo que fue reiterado en cada mesa salarial durante este año.

Con un fin de año presionado por la inflación, la definición del bono aparece nuevamente como la principal expectativa del sector docente. El Gobierno, por su parte, mantiene su postura de cautela financiera. La reunión de este viernes será determinante para conocer si habrá avances concretos o si la discusión se trasladará, una vez más, a una próxima mesa.

El viernes a las 14 volverán a reunirse en paritarias los representantes del Gobierno con Silvia Fuentes, de Educación, y Ricardo Gutiérrez, de Hacienda, a la cabeza. Del otro lado de la mesa estarán los representantes de UDAP, UDA y AMET.