El Festival de Tango San Juan celebrará su tercera edición del 5 al 7 de diciembre en el Centro Cultural Conte Grand, con una programación que combina clases, milongas, exhibiciones y un fuerte componente artístico y comunitario. La organización está a cargo de Proyecto Tango San Juan y la Asociación Civil Escénicas, con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Según explicó Rafael Lloret, organizador y miembro de Tango San Juan, esta edición mantiene el formato que ha distinguido al encuentro desde sus inicios: actividades durante los tres días, espacios de formación y una marcada apuesta por integrar al público general con artistas profesionales.

Lloret destacó que este año el festival contará nuevamente con milongas diarias y un espectáculo central que se realizará el viernes a las 20:30, protagonizado por Melodía Leiva junto al elenco de Proyecto Tango San Juan. Además, uno de los puntos más esperados será el tradicional festejo milonguero del domingo, un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro para grupos, compañías y aficionados. “Hemos lanzado una convocatoria y todos los interesados se han ido anotando en un formulario. Ha sido una linda respuesta y cerramos las inscripciones semanas antes del festival. Incluso vienen grupos de Mendoza”, detalló.

Publicidad

La edición 2025 también tendrá figuras de renombre nacional. Los campeones mundiales de Tango Escenario, Florencia Zárate y Guido Palacios, dictarán clases y realizarán exhibiciones, mientras que la Orquesta Siempre Tango animará la milonga de gala del sábado con un repertorio milonguero interpretado por Mayumi Urgino, Oscar Yemha, Facundo Benavidez y Pablo Valle. A esto se suma la presencia de bailarines provenientes de compañías y casas de tango de Buenos Aires, artistas con amplia trayectoria internacional como maestros, coreógrafos y jurados.

Lloret señaló que el festival funciona, además, como un espacio de cierre de año y como una muestra del recorrido que ha tenido Proyecto Tango San Juan durante el 2025. Este año el grupo atravesó un proceso particular a raíz de la oportunidad laboral en Europa que recibieron Fernando Muñoz, director del proyecto, y la bailarina Jorgelina Leotta. Durante su ausencia, el resto del equipo mantuvo activa la agenda artística. “Ha sido bastante fructífero. Participamos en diferentes eventos, realizamos la obra Otra vez en el Teatro del Bicentenario en octubre y tuvimos una muy buena recepción. Proyecto Tango se va consolidando como un grupo innovador, con bailarines profesionales y nuevas oportunidades”, afirmó.

Publicidad

Ese crecimiento también ha fortalecido el rol del proyecto como espacio de profesionalización dentro de la escena local. Lloret remarcó que sostienen la convicción de que “la danza es trabajo y el arte es trabajo”, pese a las dificultades que atraviesa el sector independiente por la falta de estabilidad en las funciones y la necesidad de gestionar sus propios recursos. El grupo diseña y confecciona su vestuario, produce su música, edita sus materiales de difusión y organiza el festival “a pulmón”, mientras busca nuevas formas de darle estructura a su actividad sin perder identidad.

Desde la organización destacan que el festival logra reunir a profesionales, curiosos, jóvenes, adultos mayores y familias, consolidando un carácter intergeneracional que forma parte de su esencia. Para Lloret, ese espíritu responde a la amplitud del tango como expresión cultural: “Lo entendemos como entretenimiento, como forma de trabajo, como identidad sanjuanina y argentina. Involucra emociones, música y danza. Es un espacio donde se encuentran el adulto, el adolescente y el niño”. En ese sentido, el proyecto busca impulsar talleres para las infancias, a quienes consideran “semilleros” que en el futuro sostendrán las milongas y la creación de nuevos grupos.

Publicidad

Durante el año, Proyecto Tango San Juan también participó en festivales nacionales, entre ellos Tango Más Tango en la Ciudad de Buenos Aires, orientado a producciones independientes con contenido escénico, y el festival Inspirar Tango en Mendoza. Estas experiencias contribuyeron a posicionar el talento sanjuanino fuera de la provincia y fortalecieron la visibilidad del festival a nivel regional.

La tercera edición del Festival de Tango San Juan propone así una combinación de formación, espectáculos y espacios de encuentro abiertos a la comunidad, reafirmando su intención de proyectar el tango local más allá de las fronteras provinciales y, al mismo tiempo, seguir construyendo territorio cultural dentro de la provincia.