Consenso Ischigualasto, tercero en las generales: "Vamos a tener una voz firme y decidida"

Consenso Ischigualasto se consolidó como la tercera fuerza opositora en San Juan luego de sacar un 8,58% de votos en el escrutinio provisorio en este domingo. Casi manteniendo el resultado de las PASO del pasado 12 de septiembre, en algunos departamentos mantuvo el caudal de votos mientras que en otros tuvo algunas variaciones. En septiembre pasado, Arancibia obtuvo el 8,9% de los votos quedando, también, en tercer lugar.

“Empezamos hace 90 días como una fuerza opositora y esta identidad ha quedado establecida. Hemos contribuido a la derrota del Frente de Todos a nivel provincial y nacional. Vamos a tener una voz firme y decidida”, expresó Marcelo Arancibia, candidato a diputado de Consenso Ischigualasto, a medida que iban conociéndose los resultados.

Con algunos porcentajes de diferencia, Consenso Ischigualasto mantuvo casi el mismo porcentaje de votos. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE

En unos comicios que tuvieron una mayor participación que las últimas PASO, con el 75% de los sanjuaninos votando, el partido opositor casi no movió sus números en San Juan y tuvo resultados satisfactorios en departamentos como Sarmiento, Rawson, Pocito, Chimbas y Angaco. No así en la Capital, donde sus números percibieron algún cambio.

Sobre esto, Arancibia agradeció a la población por el voto de confianza y ratificó que este caudal, sostenido en el tiempo, supone la necesidad de los sanjuaninos de una oposición que “defina límites, defienda a la constitución y a la sociedad”. Por otra parte, el ex titular del foro de abogados también apuntó su discurso contra la segunda fuerza opositora, Juntos por el Cambio, haciendo hincapié en que “no fueron interpretados”.

En este sentido, Arancibia dijo que como oposición, deberían haber aunado fuerzas con Juntos por el Cambio en San Juan. "No fuimos interpretados ni entendidos. Quien no lo entendió, fue quien debería haber tomado el primer paso, que es la gente de la conducción de Juntos por el Cambio”, aseveró.

Entre uno de los puntos que destacó, fue el no haber "sido entendidos" por Juntos por el Cambio, la segunda oposición a nivel provincial. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE

“Tienen que hacer una reflexión de que no estuvieron a la altura de las circunstancias y no darle la posibilidad los sanjuaninos de haber consagrado dos diputados nacionales en representación de San Juan. Que tengan humildad y asuman la responsabilidad porque esto no es solo beneficio sino también costo. Y que el costo que le han hecho pagar a la sociedad sanjuanina lo tienen que asumir. Y que piensen y razonen hacia donde hay que llevar a la provincia en el 2023”, afirmó duramente el dirigente de Consenso.

En cuanto a lo referido a la gestión de Alberto Fernández y Sergio Uñac, Arancibia fue contundente en su discurso en lo que respecta al manejo de la pandemia y una posible re reelección.

“Argentina tiene que cambiar para bien. El gobierno debe decidir quien va a gobernar, si Alberto o Cristina. Y a partir de ahí, que rumbo económico, social y político se pretende. Y la oposición va a tener la obligación de ejercer el control y evitar los abusos y desvíos que hemos visto en estos dos años del gobierno de Alberto Fernández”, expresó Arancibia.

Sobre la política local, añadió: “Hay una mayoría de voto opositor en la que la gestión de Uñac pasó desapercibida. Es parte de una gestión que se desmorona. Y si no ocurrió en estas elecciones, ocurrirá en el 2023. Hoy se clausuró la posibilidad re reeleccionista de Uñac. El voto opositor impide que algunos piensen que se puede malinterpretar o violar la Constitución extendiendo un mandato. Esto ha sido un logro que de la sociedad que ha votado mayoritariamente opositora".