En una sesión cargada de tensiones y negociaciones, la Cámara de Diputados ratificó el veto del presidente Javier Milei a la ley 27.791, que proponía un incremento del 7,2 % en jubilaciones y pensiones, junto con la suba del bono mensual de $70.000 a $110.000. Con 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, no se alcanzaron los dos tercios necesarios, por lo que la decisión del Poder Ejecutivo quedó firme. En este marco, ¿cómo votaron los sanjuaninos?

La votación mostró un panorama de fuertes contrastes. Votaron a favor de rechazar el veto:

Walberto Allende (Unión por la Patria)

Ana Fabiola Aubone (Unión por la Patria)

Jorge Chica (Unión por la Patria)

María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo)

Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo)

Mientras que el único que se mantuvo en contra, respaldando la decisión presidencial, fue José Peluc (La Libertad Avanza).

El debate en el recinto incluyó fuertes cuestionamientos. El diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre) criticó el cambio de postura de algunos legisladores entre una votación y otra: “No lo podés hacer. No hay llamado del Gobierno nacional, ni del gobernador de tu provincia que te tenga que dar vuelta el voto. Te está mirando el país”. En la misma línea, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió: “Hay que ser serios y tener convicciones ante este tema”.

La votación se realizó en bloque, descartando la moción del radical Rodrigo de Loredo, quien había pedido votar artículo por artículo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley hubiera llevado el haber mínimo a $446.928 con bono incluido, mientras que, con el veto vigente, el monto quedó en $384.305.