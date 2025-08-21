Tras las votaciones en la Cámara de Diputados sobre el veto al aumento de las jubilaciones y la decisión de dejar sin efecto el rechazo de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, Cristian Andino, candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, se pronunció sobre las decisiones recientes.

En primer lugar, Andino lamentó que no se haya impedido que se apruebe el veto presidencial que frenaba el incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con la actualización del bono mensual. “Con tristeza y preocupación, lamento que no se haya podido rechazar el veto presidencial al aumento de las jubilaciones. Una vez más, se eligió el camino del ajuste sobre quienes más merecen ser cuidados y reconocidos”, declaró.

El candidato también reafirmó su compromiso con los derechos de los jubilados: “Como candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, voy a defenderlos con convicción, respeto y sensibilidad, para que vivan con la dignidad que se ganaron a lo largo de toda una vida de esfuerzo”. Asimismo, expresó su esperanza de avanzar hacia un país más justo: “Millones de argentinos creemos en un país más justo, y estoy convencido de que nuestros abuelos y abuelas no están solos”.

Por otro lado, Andino celebró la decisión del Congreso de rechazar el veto de Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantiza el financiamiento de prestaciones para personas con discapacidad. “La discapacidad no se ajusta, se acompaña con respeto y empatía”, afirmó. Además, subrayó que “el Estado debe cuidar especialmente a quienes más lo necesitan” y valoró la medida como un paso en defensa de los derechos y la dignidad de miles de familias que luchan día a día.

Con estas declaraciones, Cristian Andino consolidó su posición pública sobre dos temas sensibles en la agenda social: la protección de los jubilados y el respaldo a las personas con discapacidad, reafirmando su rol como candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan.