Convocan a gente a cambio de planes sociales a una marcha para presionar a municipios

En la tarde de este domingo circularon audios de un dirigente social que convocaba a grupos de piqueteros y seguidores suyos para una manifestación a a cambio de la promesa de otorgarles un plan social, pero también a aquellos que ya lo habían obtenido y estaban cobrándolo.

La movilización y concentración estaba convocada para este lunes 19 en la Municipalidad de 9 de Julio, donde iban, según el propio audio que se filtró, a reclamarle al intendente Gustavo Núñez que les entregue mercadería o cualquier beneficio.

Entre las frases que lanzó este dirigente, que según trascendió se llamaría Abel Peralta, decía que cada uno (de sus "seguidores") ya sabe como trabaja él y el único trabajo que tienen que hacer para cobrar el plan es participar de las manifestaciones que convoca al lugar que sea y según el mérito de cada uno podrían obtener o mantener el plan social.

Recalcó además que si no lo acompañan a las marchas, después no vayan a reclamarle por no tener un plan ya que "su único trabajo es ir a presentarse a las manifestaciones".

La protesta o extorsión en este caso es en 9 de Julio era para ver qué podían conseguir de la municipalidad y cualquier cosa que se obtuviese iba a quedar en poder de los habitantes de ese departamento.

Luego, la mecánica era concurrir a otros departamentos y los seguidores de otras zonas debían asistir en beneficio del resto de sus compañeros.

Este dirigente aclaraba que no era una protesta o marcha nacional, sino que era provincial para ver qué podían obtener.

Justo cuando llega mercadería

Una de las capturas de la conversación de Whatsapp.

La movilización de mañana al departamento 9 de Julio no es al azar, ya que según pudo conocer DIARIO HUARPE, la misma coincide con la entrega de mercadería que recibe el municipio la cual está fechada para este lunes.

Esta manifestación no sería solo en este departamento, las próximas paradas tendrían sede en Rawson, Chimbas, Pocito, Caucete, 25 de Mayo y así seguramente hasta llegar a los 19 departamentos.

Pruebas de la convocatoria

También trascendieron capturas de conversaciones de WhatsApp donde preguntan a qué hora es la concentración y si los adultos mayores también debían concurrir pese a la pandemia.

Los seguidores preguntaban si los mayores debían concurrir.

DIARIO HUARPE intentó comunicarse con Abel Peralta a uno de los números que figura como suyo en las capturas de Whatsapp, pero el teléfono estaba apagado.

Este medio pudo hablar igualmente con uno de los seguidores y este contó con detalles, como lo contactaron para concurrir a la marcha. Dijo que lo había hablado un familiar sin saber de parte de quién, que había entregado documentación suya para que le den de alta en un plan y que era la primera vez que lo llamaban a participar, este señor era es del departamento 9 de Julio y aseguró estar desempleado.

Según trascendió también, este hombre, identificado como Peralta, cobraría un jugoso "sueldo" por el trabajo que realiza, obteniendo de cada beneficio entregado la suma de $400 y por la cantidad de seguidores que tiene, se alzaría la friolera de $240.000 mensuales.

Entre quienes lo siguen, en esta ocasión habría personas que trabajan en la Municipalidad de 9 de Julio, para quienes hizo un párrafo aparte y les envió un mensaje de tranquilidad, garantizándoles seguridad en su trabajo, para que decidan salir a manifestarse y acompañar a esta organización. De igual manera se dirigió a otros trabajadores de su organización que se desempeñan en otros municipios y en el audio, acepta, que aun teniendo trabajo les puede otorgar un plan social.

De esta manera, rayando lo impune y lo mafioso trabaja esta organización, y peor o más reprochable es para aquellas personas que se prestan para este tipo de movimientos, fomentando el desempleo y la informalidad laboral, en lugar de reclamar por un empleo digno.