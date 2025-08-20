Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo ver Estudiantes vs. Cerro Porteño

Una batalla continental se avecina en el corazón de La Plata, donde el Estadio Jorge Luis Hirschi se convertirá en el epicentro de la revancha entre Estudiantes y Cerro Porteño. A partir de las 19, ambos gigantes sudamericanos chocarán en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El 'Pincha', con una ligera ventaja tras la victoria por la mínima en Paraguay, buscará sellar su pasaje a la siguiente ronda y dejar atrás el traspié liguero que le impidió alcanzar la cima de su zona.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez atraviesa un momento de contrastes. Tras una racha de cuatro victorias consecutivas que lo catapultaron a la disputa por el liderazgo en el Torneo Clausura, el revés ante Banfield, que incluyó la pérdida de una ventaja de dos goles, dejó un sabor agridulce. Sin embargo, la victoria conseguida en la ida, con un solitario tanto de Santiago Ascacíbar, renueva las esperanzas de cara a un desafío clave para sus aspiraciones en el certamen continental.

Del otro lado, el conjunto paraguayo llega al compromiso con un historial reciente de solidez, a pesar de la derrota sufrida en el primer encuentro. Antes de caer ante Estudiantes, Cerro Porteño acumulaba un impresionante invicto de ocho partidos, una muestra de su buen andar tanto en el ámbito local como internacional. Con la moral alta tras su reciente victoria en la liga de su país ante Guaraní, buscarán revertir el resultado adverso en un terreno que promete ser hostil.

Estudiantes, a todo o nada

Las probables formaciones de ambos equipos reflejan las estrategias que sus respectivos técnicos, Eduardo Domínguez y Diego Martínez, planean desplegar para alcanzar la victoria. Por el lado de Estudiantes, se perfila un once con Fernando Muslera en el arco, una línea defensiva con Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia, y un mediocampo con Santiago Ascacíbar, Alexis Castro y Cristian Medina. En la delantera, Edwuin Cetré, Guido Carrillo y Tiago Palacios intentarán perforar la defensa rival.

Cerro Porteño, por su parte, responderá con una alineación que incluye a Alexis Arias en la portería, una defensa conformada por Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez y Rodrigo Gómez. En el centro del campo, Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel y Fabricio Domínguez intentarán controlar el juego. La dupla de ataque estará conformada por Juan Iturbe y Jonatan Torres, quienes buscarán los goles que les permitan avanzar a la próxima instancia, donde el ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Flamengo e Internacional.