Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo ver Independiente vs. Universidad de Chile

Una encrucijada futbolística se presenta en el Estadio Libertadores de América, donde Independiente y Universidad de Chile chocarán en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El pitazo inicial, a las 21:30, marcará el comienzo de un duelo en el que el "Rojo" buscará revertir el 1-0 adverso sufrido en territorio chileno, en un intento por reavivar sus esperanzas en el torneo continental y dejar atrás su complicada actualidad en el ámbito local.

El equipo dirigido por Julio Vaccari enfrenta una verdadera prueba de carácter. Su reciente caída ante Vélez en Liniers no hizo más que profundizar una crisis que se extiende por siete encuentros sin triunfos, dejándolo en la última posición de la zona B del Torneo Clausura. A esto se suma la eliminación de la Copa Argentina. En busca de un necesario resurgimiento, Independiente saldrá al campo sin dos piezas clave: el suspendido Matías Abaldo y el lesionado Nicolás Freire, lo que obliga al cuerpo técnico a reajustar su estrategia.

Pese a la derrota sufrida este fin de semana ante Audax Italiano, Universidad de Chile llega con un panorama más alentador. El conjunto chileno, que se encuentra en el segundo lugar de su liga con 20 fechas disputadas, se presenta en Argentina con la ventaja mínima obtenida en la ida y la solidez de un equipo que, a diferencia de su rival, ha mostrado regularidad en su torneo doméstico. Su director técnico, Gustavo Álvarez, buscará mantener la ventaja y sellar el pase a la siguiente fase.

Independiente quiere avanzar en la Copa Sudamericana

Las formaciones iniciales anticipan un enfrentamiento de alto voltaje. Por el lado de Independiente, se perfila un once con Rodrigo Rey en el arco; una defensa compuesta por Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; en el medio, Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés y Luciano Cabral; y en ataque, Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. Estos jugadores tendrán la misión de desequilibrar y conseguir los goles necesarios para avanzar.

El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final contra el vencedor del cruce entre Universidad Católica y Alianza Lima. Para los aficionados que deseen seguir el encuentro, la transmisión estará a cargo de DSports. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal, asistido desde el VAR por su compatriota Antonio García, en una noche que promete ser decisiva para el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana.