Coronavirus: 5 compras clave para una dieta de cuarentena

La nutricionista sanjuanina Cecilia Cierra habló con DIARIO HUARPE y emitió una serie de recomendaciones a la hora de comprar alimentos en los supermercados y almacenes en medio de una cuarentena por el coronavirus.

Cabe aclarar que en el país el aislamiento aún no es obligatorio pero sí recomendaron a los grupos de riesgo y a los niños que traten de no salir de sus casas y de no concurrir espacios con grandes cantidades de personas. Para ello suspendieron las clases hasta el 31 de marzo.

“Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. ¡Cuidate y cuidalos!”, dijo al respecto el presidente Alberto Fernández.

Qué comprar para la cuarentena de 14 días

Cereales y legumbres secas: harina, arroz, pasta, cereales copos para el desayuno y pan casero rebanado que se puede congelar y tostar. También lentejas, arvejas, porotos y garbanzos.

Estos alimentos son ricos en fibra, vitaminas y nutrientes, tales como los hidratos de carbono, que aportan energía al cuerpo.

Verduras, hortalizas y frutas: ya sea frescas, en conservas o congelados.

Aportan gran variedad de vitaminas y minerales, tales como vitamina C, A, E, K, y complejo B, minerales como potasio, magnesio, entre otros. Además, suman hidratos de carbono y fibras solubles e insolubles.

Frutos secos: frutos secos naturales o ligeramente tostados, como nueces, almendras, avellanas o pistachos.

Son ricos en energía, grasas y fibras y aportan vitaminas y minerales. Estos alimentos son fáciles de almacenar ya que al no contener casi agua en su composición no se descomponen con facilidad.

Carnes: vaca, pollo, pescado y cerdo para congelar en casa. También pueden congelarse milanesas y supremas.

Son fuente de proteínas, vitaminas (complejo B) y minerales (selenio, magnesio, fósforo y potasio).

Lácteos: leche en polvo, leche pasteurizada, yogures y quesos.

Este grupo forma parte de los alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales.