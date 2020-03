Coronavirus: las opiniones de los sanjuaninos sobre la cuarentena total

En el primer día de vigencia del aislamiento total que dispuso el Gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus, DIARIO HUARPE salió a hablar con los sanjuaninos. Aunque obliga a un profundo cambio de hábitos, sin excepciones se declararon a favor de la medida presidencial y algunos consideraron que hubiera estado bien que se declarara antes.

En San Juan por ahora no hay casos confirmados y restan 4 sospechosos, mientras que hay 470 aislados.

Los consultados opinaron también sobre la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir la medida, juzgada por los especialistas como una acción clave e inevitable contener la pandemia y evitar males como los que está viviendo Europa. En las respuestas predominaron el escepticismo y las críticas hacia los indiferentes.

Armando Coria

Jubilado

-Me parece muy bien, es lo que hacía falta. Lo dicen los especialistas, es la única forma de que se pueda controlar esta enfermedad.

-Veo a mucha gente que no toma conciencia de lo que está pasando, como que nos cuesta entender. Por eso yo digo que está bien lo que se anunció.

Silvana Campos

Empleada de comercio

-Lo que ha hecho el Gobierno está muy bien, se tendría que haber hecho antes, cuando llegó el coronavirus al país.

-En San Juan veo que falta conciencia. La gente no está respetando el aislamiento, no se está tomando en serio.

Claudia Gálvez

Ama de casa

-Toda precaución ahora es poca y esto nos obliga a cuidarnos más, a que nos cuidemos entre todos.

-Espero que la gente sea consciente y que haga la cuarentena, pero no sé. Bajé un segundo de mi departamento y no te puedo decir cómo se comporta.

Carlos Herrero

Empleado bancario

-Hay que cuidarse y aprovechar este aislamiento para hacerlo más todavía. Los que estamos trabajando es para facilitarle la cuarentena a otros.

-El sanjuanino es muy terco y sigue saliendo a la calle. Fui a racargar cajeros automáticos y vi mucho gente en la calle que no sé qué estaba haciendo.

Roxana Rosales

Kioskera

-Yo creo que con este aisalmiento, al ser obligatorio, podemos ganar mucho. Lo que no me parece es que si estamos en cuarentena todos, dejen entre una persona de Brasil con síntomas.

-Yo confío en que vamos a cumplir con lo que nos dicen, ahora depende de nosotros. Estoy viendo bastante menos gente en la calle.

José Luis Schoenfeld

Farmacéutico

-La cuarentena es una medida que tal vez ahora nos incomoda, pero es necesaria. Si miramos lo que pasa en otros países, sí o sólo la tenemos que aprovechar.

-No tenemos opciones, o respetamos o respetamos. Tenemos que ser conscientes que si no nos cuidamos todos, no le sirve a ninguno.

Milio Molina

Ingeniero

-Es muy bueno que de ordene una cuarentena, hasta me parece que debería ser más rígida porque vivimos en el país de los vivos y las avivadas.

-Estaba escucuchando que han detenido a un grupo de personas que se iban a comer un asado, es increíble. Tenemos que cumplir por las buenas o por las malas.

Laura Yakin

Docente

-La cuarentena es necesaria y justa. Estoy totalmente de acuerdo, hacía falta para que nosotros mismos cuidáramos nuestra salud y para afrontar esta pandemia.

-Confío en que se va a cumplir. Valoro y aplaudo el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad y la salud pública al exponerse para que la sociedad esté segura y atendida.

Héctor Villegas

Chofer de taxi

-Es perfecto lo que ha hecho el Gobierno. Yo digo que tendría que haber más rigurosidad, estoy en la calle y veo a la gente cómo actúa.

-No voy a decir que no se va a cumplir, pero no tengo mucha confianza por la gente. Hay muchos que no la van a cumplir, nos falta responsabilidad.

Diego Carrizo

Empleado municipal





-La gente no está tomando conciencia y creo que el presidente y los gobernadores no tenía otra alternativa, está bien esta cuarentena.

-Entiendo que mucha gente tiene cosas importantes que hacer, pero también vi una pareja tomando una geseosa en la plaza. Ojalá que todos cumplan.