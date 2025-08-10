A partir del lunes 11 de agosto de 2025, el tránsito en Avenida Libertador General San Martín permanecerá interrumpido por cinco días en el tramo comprendido entre calle Toranzo y calle Alvear. El corte responde a trabajos de renovación de la red colectora cloacal a cargo de personal del Departamento de Servicio Cloaca de Obras Sanitarias (OS).

Las tareas consistirán en el reemplazo de un tramo de la red colectora de AC de 150 milímetros por una nueva cañería de PVC de 160 milímetros. Para llevar adelante la obra será necesario cortar totalmente la circulación vehicular en la zona, que contará con señalización y carteles indicativos para el desvío del tránsito hacia calles alternativas.

Obras Sanitarias recordó que están disponibles sus vías de contacto para consultas o reclamos. Los usuarios podrán comunicarse por WhatsApp, al número 264 506 4444 (solo mensajes de texto), o bien a través de la línea telefónica gratuita 0800-222-6773.