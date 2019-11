CRA aseguró que los derechos de exportación son un "impuesto nefasto"

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ratificó hoy su oposición a los derechos de exportación, a los cuales consideró como "un impuesto nefasto" y aseguró que a "los valores actuales de los commodities, las retenciones no son viables".



"Los derechos de exportación, mal llamados retenciones, son un impuesto nefasto", indicó la entidad agropecuaria en un comunicado difundido hoy y agregó que "los distintos argumentos que se han instalado en forma directa no han dado resultado a través del tiempo y no han logrado cumplir ningún beneficio y generando un perjuicio directamente al productor".



Según los cálculos realizados por CRA, en la actualidad un productor de soja en zona núcleo aporta US$ 87 por tonelada, que a un rendimiento de 45 quintales por hectárea equivale a un aporte de US$ 393 por hectárea en concepto de derechos de exportación.



"Este productor, hoy está desfinanciado, con diversos problemas para llevar adelante su explotación y pagar sus deudas", aseguró.



En la misma línea, la entidad conducida por Dardo Chiesa explicó que "el Estado se queda con 62% de la facturación de un cultivo de soja y 55% de lo que produce la agricultura en su conjunto si tomamos los tres estamentos del Estado", de los cuales 53% de dichos totales corresponden a los derechos de exportación.



Por tal motivo, CRA expresó que "Argentina tropieza siempre con la misma piedra y se vuelve a tropezar con mismas recetas que no han dado resultado en el pasado. Podríamos decir que con los valores actuales de los commodities, las retenciones no son viables, pero la realidad es que son un pésimo impuesto en cualquier circunstancia".



"CRA no solo anticipa el efecto nocivo del derecho a la exportación, destruyendo la posibilidad de financiar procesos de agregado de valor en origen, sumando competitividad, sino que hace un llamado a la racionalidad a fin de no detener el proceso proactivo de crecimiento e inversión", concluyó el comunicado.



La semana pasada la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó que "insistir con las retenciones sería contraproducente: generaría una caída de la producción, de la actividad y del empleo por deterioro de la capacidad exportadora".



Por otro lado, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo ayer que "hoy las retenciones no sofocan".



"Creo que hay margen para conversarlo, pero lo fundamental es que haya un enfoque distinto, con un sector financiero no especulativo que esté del lado de la gente y la producción", señaló en declaraciones a radio La Patriada, publicadas por el diario Clarín.



Por último, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras consideró días atrás en declaraciones radiales que el próximo gobierno deberá "buscar puntos de equilibrio entre producción y retenciones".