Cada vez son más los sanjuaninos que apuestan por la capacitación en oficios como una herramienta clave para mejorar sus oportunidades laborales. En ese contexto, la Escuela Obreros del Porvenir registra un marcado crecimiento en el interés: la institución ya duplicó la cantidad de aspirantes para el ciclo lectivo 2026. Según datos oficiales, actualmente hay 305 alumnos inscriptos para primer año, una cifra que supera ampliamente la registrada en el mismo período del año pasado.

Así lo confirmó el presidente de la Mutual Sociedad de Socorros Mutuos Obreros del Provenir y representante legal de la escuela, Alfio Bernardinelli, quien explicó que en 2025 la matrícula de primer año rondó entre 150 y 180 estudiantes. “Hemos casi duplicado la cantidad. Es un gran número, por lo menos para esta fecha”, señaló a DIARIO HUARPE.

Publicidad

De acuerdo con el relevamiento de inscripciones, la institución ofrece 12 especialidades, y las de mayor demanda fueron Mecánica, con 72 interesados; Refrigeración, con 53; y Electricidad, con 44 alumnos. En cuarto lugar se ubicó Metalúrgica, con 29 inscriptos, seguida por Gastronomía, con 25. Completan la oferta Tornería, Electrónica, Industria de la Madera, Auxiliar, Reparación de PC y Dibujo, lo que lleva a un total de 305 estudiantes anotados antes del cierre del período de inscripción.

Respecto a los motivos del crecimiento en la matrícula, Bernardinelli señaló que se debe a una fuerte campaña institucional y al contexto económico. “Cuando hay crisis, en lugar de bajar, la demanda aumenta porque muchas personas buscan una salida laboral rápida. Lo primero que piensan es aprender un oficio, y se inscriben sabiendo que son carreras cortas, de dos años”, indicó.

Publicidad

Desde la institución señalaron que varias especialidades ya se encuentran completas y otras están próximas a cubrir sus cupos. “Las limitaciones dependen de cada taller y del espacio físico disponible. Por ejemplo, en Electricidad tenemos un cupo de 40 alumnos y ya estamos en 44. En Automotores, el cupo es de alrededor de 100 y ya llevamos cerca de 80”, detalló Bernardinelli.

En cuanto al perfil de los inscriptos, la mayoría tiene entre 20 y 30 años. Luego se ubican los menores de edad que cursan la secundaria y asisten a la escuela técnica en horario nocturno, de 20:30 a 22:45. En tercer lugar aparecen las personas jubiladas. “En ese caso, no lo buscan como salida laboral, sino más bien como un hobby o una forma de aprender un oficio”, explicó el directivo.

Publicidad

Desde la escuela anticiparon que, una vez completadas las inscripciones de primer y segundo año, la matrícula total suele rondar los 700 alumnos, consolidando a la institución como uno de los principales centros de formación en oficios de la provincia.

Cómo inscribirse

Para inscribirse, los interesados deben ir presencialmente a la institución ubicada en avenida Alem 527 sur, en Capital, y deberán presentar DNI, acreditar haber finalizado la primaria y abonar una inscripción de $44.200 y luego la cuota mensual saldrá $22.100. “La modalidad es muy simple. El alumno viene, completa el formulario y ya queda anotado”, explicó Alfio Bernardinelli.

Cursos de minería, con gran interés

Además, el representante legal de la escuela destacó el fuerte interés que están generando los cursos vinculados a la actividad minera. Se trata de capacitaciones que comenzaron a dictarse este año, en horario de tarde, y que registran un crecimiento sostenido en la cantidad de inscriptos.

La oferta incluye formaciones de distintas características, como cocina minera, mantenimiento, recepción, depósito y logística, aseo y supervisor. Cada curso cuenta con un cupo estimado de entre 30 y 40 alumnos, lo que refleja la demanda sostenida de este tipo de capacitaciones técnicas.

Según explicó, son cursos de corta duración, con una extensión que va de dos a cuatro meses, y con una matrícula mensual que ronda los $35.000, mientras que las capacitaciones orientadas a supervisión tienen un costo aproximado de $50.000.