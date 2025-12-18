El crédito hipotecario en Argentina experimentó una recuperación significativa durante 2025, con un total de 39.000 préstamos otorgados entre enero y octubre, según el Monitor de Crédito Hipotecario de la Fundación Tejido Urbano. En San Juan, el sector registró 285 altas hipotecarias a Personas Humanas y atraviesa una etapa de expectativa por una moderada reactivación. Esta reactivación fue confirmada a DIARIO HUARPE Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, quien explicó que desde mediados de 2024 se observa un incremento sostenido en las consultas y en las operaciones concretadas mediante financiamiento bancario.

Según Costela, la aparición de los créditos hipotecarios fue uno de los principales motores del repunte del sector. “Las operaciones hechas con crédito hipotecario traccionó muchísimo el mercado, porque no es solo la operación que se hace con el crédito, sino que genera una o dos operaciones encadenadas más”, explicó. En ese sentido, detalló que quien vende su vivienda a un comprador con crédito, muchas veces reinvierte ese dinero en otro inmueble, ya sea más grande o más chico, de acuerdo a sus necesidades, lo que multiplica el movimiento del mercado.

Durante el primer semestre de 2025, la actividad se mantuvo en niveles positivos, con un flujo constante de consultas y cierres. Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse tras las elecciones, particularmente luego de los comicios en la provincia de Buenos Aires. “Ahí empezaron las especulaciones y los bancos comenzaron a ajustar condiciones”, señaló Costela.

De acuerdo al análisis del sector, entre agosto y octubre varias entidades financieras elevaron las tasas de interés y endurecieron los requisitos para acceder a los créditos. En el caso del Banco Nación, si bien no se incrementaron las tasas, sí se modificó el scoring crediticio exigido, lo que dejó fuera del sistema a potenciales tomadores que previamente calificaban. “Hubo personas que ya tenían una estimación de cuánto podían pedir y, cuando volvieron a consultar, las condiciones habían cambiado y ya no eran aptas”, explicó.

Este escenario generó una desaceleración en la toma de créditos hipotecarios durante esos meses. No obstante, Costela aclaró que la actividad no se detuvo por completo. “No es que se frenó a cero. Seguimos vendiendo, pero hay que tener en cuenta que los créditos hipotecarios son lentos: tardan entre 60 y 90 días en ejecutarse”, precisó. Por ese motivo, muchos de los cierres que se concretan actualmente responden a reservas realizadas meses atrás, cuando las condiciones eran más favorables.

Tras las elecciones nacionales de octubre, el mercado volvió a mostrar señales de reactivación en términos de consultas, aunque con menos operaciones cerradas en comparación con la primera mitad del año. “Hoy los bancos todavía no terminan de definir si van a relanzar los créditos como al principio, las tasas siguen un poco altas y el scoring no ha bajado”, explicó.

En tanto, Juan Pablo Quattropani de la Dirección de Geodesia y Catastro de la provincia de San Juan explicó que durante diciembre están recibiendo seis consultas por semana para solicitudes y operaciones vinculadas a este tipo de créditos. Además, agregó: "cuando decimos solicitudes para hipotecar, lo que queremos es referirnos a trámites para comprar un inmueble constituyendo una hipoteca sobre el inmueble a comprar. Para Banco Nación es la mayoría, el resto para los otros bancos".

Costos

En cuanto a los valores de mercado, el referente inmobiliario indicó que los precios de los inmuebles en San Juan se encuentran en un piso que debería comenzar a ajustarse al alza, aunque todavía con rezago respecto a otras provincias. “Buenos Aires, Córdoba o Rosario ya han mostrado subas, pero San Juan viene más lenta. Hoy los valores están en un piso porque el mercado no convalida precios más altos”, explicó.

Actualmente, es posible acceder a viviendas para uso familiar a partir de los 60.000 dólares, dependiendo de la zona y las características. “Una casa de dos o tres dormitorios se puede conseguir desde 60.000 o 65.000 dólares en zonas como Rawson o Pocito, y de ahí en adelante hay opciones de mayor nivel que llegan a los 200.000 dólares o más”, detalló.

En cuanto a la demanda, Costela señaló que existe un corredor de alta consulta que se mantiene estable en el tiempo. “Las zonas más buscadas siguen siendo Santa Lucía, Capital y Rivadavia. En un cuarto lugar aparece Rawson, muy cerca de las anteriores”, indicó.

Con un mercado expectante, consultas en aumento y la mirada puesta en el próximo año, el sector inmobiliario sanjuanino aguarda definiciones clave que permitan consolidar la recuperación del crédito hipotecario como motor central de la actividad.