Una de las críticas más persistentes que atraviesa a la sociedad sanjuanina tiene que ver con la percepción de desigualdad ante la ley: mientras los delitos menores parecen recibir una respuesta rápida y contundente del sistema judicial, los casos de presunta corrupción política suelen quedar envueltos en demoras o sospechas de impunidad. Ese interrogante fue planteado de manera directa al flamante Fiscal General ante la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, quien respondió con una definición tajante en el Café de la Política: “Si hay denuncia, tenemos la obligación de investigarlo”.

A casi un mes de haber asumido en el cargo, Baigorrí buscó despejar dudas sobre cuál será su línea de acción al frente del Ministerio Público Fiscal. En ese marco, remarcó que no existen excepciones cuando se trata de analizar hechos denunciados, independientemente del peso político o institucional de los involucrados. “En lo que a mí respecta, cualquier denuncia que llegue, la fiscalía tiene la obligación de investigarla”, afirmó.

El Fiscal General sostuvo que su gestión apunta a reconstruir y fortalecer el vínculo entre la Justicia y la ciudadanía, a partir de reglas claras y previsibilidad en el accionar del Ministerio Público. “Nosotros tenemos que generar un pacto con la sociedad, que es, obviamente, tácito, un pacto de confianza. Yo tengo que generar confianza, y la sociedad tiene que confiar”, expresó Baigorrí, al señalar que ese objetivo solo es posible si la fiscalía actúa con absoluta imparcialidad.

En ese sentido, explicó que la transparencia en cada etapa de una investigación resulta clave para revertir la desconfianza social. “Esto se logra si podemos mostrarnos absolutamente imparciales. Es decir, dar a conocer que esta es la denuncia, esto es lo que estamos investigando, esto es lo que estamos haciendo, y esto es lo que vamos a hacer”, detalló. Y agregó que el proceso debe concluir con una rendición clara de resultados: “Luego decirle a la sociedad, estos son los resultados, y en función de esto, podemos acusar o no podemos acusar”.

Como ejemplo concreto de esa postura, Baigorrí se refirió a la denuncia por presunta corrupción vinculada a la obra del acueducto Gran Tulum, presentada por el dirigente y abogado Marcelo Arancibia. Según relató, la reacción del Ministerio Público fue inmediata y se ajustó a los criterios que ahora busca institucionalizar. “Sobre la denuncia por corrupción que realizó Marcelo Arancibia sobre el acueducto Gran Tulum, inmediatamente yo dije que hay que investigarlo”, recordó.

Precisó que, en ese caso, se avanzó no solo con la designación del fiscal de turno, sino también con un refuerzo especial del equipo investigador. “Hemos designado al fiscal que le tocaba el turno, con lo cual también hemos reforzado con la intervención de otro fiscal, que van a ser dos fiscales trabajando en ese caso”, explicó, y añadió que habrá personal adicional colaborando en la causa.

Las definiciones de Baigorrí se inscriben en un contexto de alta sensibilidad social respecto del combate a la corrupción y del rol que debe cumplir la Justicia frente al poder político. Su mensaje apunta a dejar en claro que, bajo su conducción, el Ministerio Público Fiscal no hará distinciones y avanzará siempre que existan elementos que justifiquen una investigación.

