“Alberdi, el musical”: una obra con impronta sanjuanina llega al Palacio Libertad

“Alberdi, el musical”, una producción que revive la vida y el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, uno de los próceres más relevantes de la historia argentina y obra dirigida por un sanjuanino, llega al Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento en. La obra forma parte de la programación cultural que se presenta este diciembre en escenarios porteños, con funciones programadas para los días 18 y 19 de diciembre a las 19 h en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, con entrada gratuita pero con retiro de entradas previo debido al cupo limitado de la sala.

Este nuevo musical se propone mostrar la vida de Alberdi no solo como una biografía tradicional, sino también como una reflexión sobre temas que siguen vigentes en nuestra sociedad: libertad, educación y justicia social. A través de un lenguaje teatral moderno que fusiona géneros como el rap, el hip hop y ritmos folclóricos, la obra busca acercar al público contemporáneo al pensamiento del autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina.

El creador detrás de la propuesta

La fuerza creativa detrás de este espectáculo es Pablo Flores Torres, un artista sanjuanino radicado en Buenos Aires que viene ganando reconocimiento en el ámbito teatral argentino. Flores Torres no solo es el director general del musical, sino también autor de la idea original, guion y música, lo que convierte a la obra en una propuesta profundamente personal y articulada desde una visión propia.

En entrevistas, el director ha expresado su deseo de llevar este proyecto más allá de la Capital Federal, con la esperanza de que eventualmente pueda presentarse también en su provincia natal, San Juan. Para él, esta obra representa no solo un desafío creativo sino también una forma de revindicar la figura de Alberdi en nuevo formato y con lenguajes que dialogan con audiencias diversas.

Un viaje musical e histórico

La puesta en escena de Alberdi, el musical recorre distintos momentos de la vida del prócer: desde su llegada a Buenos Aires, pasando por los episodios clave de su trayectoria intelectual y política, hasta su exilio y legado. Más de veinte intérpretes integran el elenco, acompañados por una escenografía digital y una propuesta sonora que busca hacer vibrar al público con un ritmo ágil y contemporáneo.

Aunque Juan Bautista Alberdi es una figura histórica familiar para muchos argentinos —nacido en 1810 y autor de textos que inspiraron la Constitución de 1853— este musical se presenta como una oportunidad para redescubrir su legado desde una mirada fresca, que invita a reflexionar sobre el pasado y las conexiones con los tiempos actuales.

Cultura y acercamiento al público

La iniciativa de presentar Alberdi, el musical con entrada libre y gratuita responde a una voluntad de acercar el teatro y la historia nacional a diferentes públicos, eliminando barreras económicas y promoviendo la participación cultural. Esta modalidad permite que estudiantes, familias y amantes del teatro puedan compartir una experiencia artística que combina conocimiento histórico con expresiones musicales dinámicas.

La obra, además, refleja el crecimiento y la consolidación del teatro musical en Argentina, donde cada vez más artistas locales exploran nuevas formas de contar historias propias con musicalidad, creatividad y sensibilidad contemporánea. En este contexto, la voz de un creador sanjuanino como Pablo Flores Torres se hace escuchar con fuerza, ofreciendo una mirada original sobre una figura emblemática de nuestra historia.

