A casi un mes de haber asumido como Fiscal General ante la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí comenzó a delinear una agenda institucional con definiciones de fondo. Entre ellas, puso en primer plano la necesidad de discutir la independencia plena del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, no solo en términos funcionales —como ocurre en la actualidad— sino también en materia presupuestaria.

Para Baigorrí, el esquema vigente resulta insuficiente para garantizar una gestión eficiente y autónoma. En ese sentido, afirmó que el objetivo debe ser avanzar hacia “una autarquía financiera” que permita a ambos organismos contar con presupuesto propio, sin depender de la Corte de Justicia para la asignación de recursos. “Verdaderamente, para una mayor eficiencia en todas las tareas del Ministerio Público, tenemos que dar ese debate”, sostuvo el magistrado en el Café de la Política.

El fiscal general aclaró que la discusión no pasa necesariamente por una mayor carga económica para el Estado provincial, sino por una redefinición del esquema de distribución de fondos. “El punto de vista económico no es tanto porque forma parte de lo que ya está en manos. El mismo porcentaje se podría distribuir, pero sí es cierto que hay algunas decisiones que tomar”, explicó, al tiempo que reconoció que se trata de un tema que también debe abordarse en el plano político.

Baigorrí fue más allá y planteó que el camino institucional más sólido para garantizar esa independencia sería una reforma de la Constitución Provincial. “Yo considero que hay que modificar la Constitución, pero posiblemente también podría hacerse una salida legal, legislativa, donde se le otorgue la autarquía financiera sin necesidad de modificar la constitución”, advirtió, dejando abierta la puerta a alternativas normativas que permitan avanzar sin una reforma constitucional inmediata.

En su análisis histórico del funcionamiento del Ministerio Público, el fiscal general recordó que en un primer momento concentraba tres funciones: la Fiscalía de la acusación, la Defensa y el área tutelar. Con el tiempo, la Defensa fue separada y obtuvo independencia funcional, aunque continuó dentro de la órbita de la Corte. “Se sacó la Defensa, que se le dio independencia funcional, pero todos quedamos dentro del ámbito de la Corte”, señaló.

Desde su mirada, ese proceso de autonomía quedó incompleto. “Nosotros tenemos el Ministerio Público Fiscal, que lo manejo yo, y la Defensa debería tener por ahí una independencia, además de la funcional que tiene, presupuestariamente”, expresó Baigorrí, marcando una diferencia clara entre la dependencia administrativa actual y la autonomía que considera necesaria.

El planteo del Fiscal General abre un debate de alto impacto institucional en San Juan, ya que involucra la estructura del Poder Judicial, la relación con la Corte de Justicia y el rol del Poder Legislativo. En un contexto de discusión sobre la eficiencia del sistema judicial y el acceso a la justicia, la propuesta de Baigorrí suma un nuevo eje: el de la independencia real de los organismos encargados de acusar y defender, como condición para fortalecer el funcionamiento del sistema democrático y republicano.

Textuales

Guillermo Baigorrí / Fiscal General ante la Corte de Justicia