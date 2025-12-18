El Gobierno nacional confirmó que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los agentes de las Fuerzas Armadas, una medida que apunta a profundizar los mecanismos de evaluación y seguimiento ya existentes. La decisión fue ratificada por altas fuentes del Ejecutivo y se tomó luego de la muerte de un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos.

Según indicaron desde el ámbito oficial, el objetivo no es reemplazar los controles actuales sino ampliar y fortalecer los protocolos vigentes, especialmente en el caso de efectivos que prestan servicio armado en entornos de alta exigencia, como la custodia presidencial o tareas de seguridad permanente.

Publicidad

Actualmente, las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios, que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En la Fuerza Aérea, por ejemplo, rigen controles anuales reglamentarios y evaluaciones especiales ante situaciones particulares, un esquema que se replica con variantes en el Ejército y la Armada.

En el Ministerio de Defensa analizan incorporar instancias adicionales de seguimiento, con énfasis en el acompañamiento psicológico continuo y en la detección temprana de situaciones de riesgo. La revisión contempla reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar y actualizar los criterios de aptitud para destinos considerados críticos por su nivel de estrés y responsabilidad.

Publicidad

En paralelo, el Gobierno evalúa avanzar con un aumento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas. La discusión gira en torno a completar las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión de Jorge Taiana, que quedó parcialmente pendiente. En la Casa Rosada reconocen que la situación salarial impacta de manera directa en el bienestar del personal, aunque aclaran que no hay definiciones formales ni fechas confirmadas.

Desde Balcarce 50 señalan que cualquier ajuste deberá contar con aval presupuestario del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Además, se analiza una reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), como parte de un abordaje más amplio de las condiciones laborales y sanitarias del sector.

Publicidad

En el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, destacan que el enfoque es integral y combina variables operativas, sanitarias y económicas. “No se puede analizar la situación del personal sin mirar todas las variables”, sostienen, y remarcan que la prioridad inmediata está puesta en la revisión de protocolos y el fortalecimiento del acompañamiento psicológico.

En paralelo, la investigación judicial por la muerte del soldado Rodrigo Gómez continúa en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Desde el Gobierno aseguran estar a total disposición de la Justicia, mientras la causa avanza con pericias técnicas a cargo de la Dirección de Unidades Operativas Federales de San Isidro y la Policía Federal Argentina.