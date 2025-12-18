Con el período de vacaciones habilitado, muchas familias aprovechan la oportunidad de viajar y descansar. Sin embargo, para las mascotas suele significar pasar varios días o incluso semanas lejos de sus dueños. Ante la imposibilidad de dejarlas al cuidado de amigos o familiares, las guarderías para animales se convierten en una alternativa cada vez más demandada en San Juan. DIARIO HUARPE realizó un relevamiento sobre la situación de las guarderías para perros y gatos y constató que la mayoría ya no cuenta con disponibilidad, por lo menos, hasta fines de enero y en otros casos hasta febrero.

Veterinaria Las Marías: cupos agotados hasta febrero

Ubicada en Capital y a cargo de la doctora María Victoria Sánchez, la veterinaria Las Marías atraviesa una ocupación plena. “De acá hasta febrero no tenemos más lugares disponibles”, indicó.

El espacio dispone de entre seis y ocho plazas para felinos y nueve para caninos, en sectores diferenciados. También aloja mascotas permanentes, lo que reduce la disponibilidad en fechas clave. Con precios varios, hasta el día de la fecha el valor para gatos es de $10.000 por día, y perros $12.000. Su servicio es de alojamiento en caniles, además la comida y objetos personales deben ser provistos por los dueños.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Guardería Canina Plutón: sin caniles y con socialización

Otra alternativa en Capital es la Guardería Canina Plutón, a cargo de Fernando Javier Arias, proteccionista y adiestrador con más de 40 años de experiencia. Al igual que en el resto del sector, las reservas están completas hasta febrero y la tarifa diaria es de $12.500.

Fernando, dueño de la guardería canina Plutón. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

La principal diferencia de esta guardería es su modalidad. “Los perros no están encerrados. La casa está preparada para que convivan en un ambiente amplio y climatizado, con distintas áreas”, explicó Arias. El espacio puede alojar entre 25 y 30 perros y funciona durante todo el año, aunque entre diciembre y febrero la demanda se triplica.

Animales de todos los tamaños. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Además del alojamiento, Arias trabaja la socialización de animales con dificultades de conducta. “Muchos perros no son agresivos, sino poco sociables porque no salen a pasear. Acá se hace un trabajo para que puedan convivir con otros”, señaló. Sin embargo, aclaró que algunas razas no son aceptadas, por razones de seguridad y manejo específico. En el caso de la Guardería Plutón, se suma la atención veterinaria 24/7, respaldada por un equipo de tres profesionales.

“El perro siente el estrés de la separación. Por eso es clave que esté contenido, acompañado y en un ambiente que no lo haga sentir abandonado”, reflexionó Arias, al destacar la importancia del cuidado emocional durante la estadía.

Flor de Guardería: disponibilidad a fin de enero

En una tercera consulta, Flor de Guardería informó que los cupos recién se liberan a partir de la segunda quincena de enero, ya que desde el 23 de diciembre y el 1 de enero están completos. Las reservas se solicita con una seña equivalente a un día de estadía, descontable del total. La cancelación se reintegra si se avisa con cinco días de anticipación. Los precios varían en felinos desde $14.000; razas pequeñas $16.000; medianas y grandes $18.500.

Su servicio es sin caniles, con habitaciones climatizadas, cámaras de seguridad, espacios recreativos y patio con pileta. Además posee una capacidad aproximada para 25 perros y 15 gatos.

Flor Guardería. (Foto gentileza)

Con plazas agotadas y una demanda que crece cada verano, las guarderías para mascotas se consolidan como un servicio esencial. La recomendación es reservar con anticipación, ya que planificar el cuidado de perros y gatos se volvió tan importante como elegir el destino de vacaciones.

Dato

Para contactar a la veterinaria Las Marías, pueden escribir o llamar al 2646261508. Para consultar por la Guardería Canina Plutón pueden contactarse con Fernando al 2645650515, y para contactar a Flor de Guardería pueden hacerlo al 2644192518.