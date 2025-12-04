El crédito al consumo mostró una caída en noviembre, a pesar de una reducción en las tasas pasivas y en un contexto donde la morosidad de las familias alcanzó niveles históricos. Esta dinámica se produce en un momento en que los préstamos habían sido un motor clave del consumo durante la gestión de Javier Milei.

Si bien las tasas en pesos disminuyeron tras el triunfo electoral del Gobierno, esta baja no se reflejó plenamente en las tasas activas, principalmente en los créditos al consumo, que permanecieron rígidos. Esto limitó el crecimiento de los préstamos en pesos durante noviembre, coincidiendo con un aumento de la morosidad familiar que, al cierre del tercer trimestre, alcanzó su nivel más alto desde 2006.

Publicidad

Según la consultora LCG, los préstamos en pesos descendieron un 0,4% real en noviembre, luego de un crecimiento del 1,8% en octubre. Este retroceso se debió al financiamiento al consumo, que cayó un 1,2% mensual real, contrastando con el alza del 1,3% que mostró en octubre. En detalle, las tasas activas para adelantos en pesos bajaron notablemente, situándose apenas por encima de la inflación interanual, mientras que las tasas para préstamos personales se mantuvieron más estables.

Desde First Capital Group, Guillermo Barbero, socio de la firma Alyc, explicó que “si bien tuvimos un mes con tasas pasivas más moderadas, este acomodamiento todavía no se vislumbra con plenitud en las tasas activas, lo cual es un escollo importante para que se reactive la demanda de créditos”.

Publicidad

El crédito al consumo, que había sido un impulsor constante del crecimiento durante 17 meses consecutivos, parece haberse estancado y presenta movimientos erráticos en los últimos meses, según LCG. Dentro de este segmento, los préstamos personales bajaron por segundo mes consecutivo, con un retroceso del 0,7%, mientras que las tarjetas de crédito registraron una caída más pronunciada del 1,7%.

First Capital también reportó una caída similar en préstamos personales. Barbero destacó que esta línea había sido una de las más dinámicas en los últimos 18 meses, aportando un crecimiento nominal absoluto de $9,7 billones en el último año.

Publicidad

El aumento de la morosidad se convierte en un factor decisivo en esta situación. Barbero señaló que “la sombra de una morosidad creciente en los últimos meses ha retraído la oferta y también ha influido sobre la velocidad en la baja de las tasas, retrasando la vuelta a valores más compatibles con la inflación vigente”.

Un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) alertó que el crédito destinado a las familias presentó una irregularidad del 10,1% al 30 de septiembre de 2025, un aumento de 6,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando así el nivel más alto desde 2006.

El último Informe sobre Bancos del Banco Central también confirmó esta tendencia: la morosidad en los hogares creció del 6,6% al 7,3%, el máximo desde el inicio de los registros en enero de 2010, marcando el 11° incremento consecutivo en el índice de irregularidad de los créditos.