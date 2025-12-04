El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una nueva metodología para determinar el tipo de cambio de referencia (TCR), que comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026. Esta actualización se definió tras realizar una consulta pública durante noviembre, en la que se recopilaron opiniones de distintos sectores del mercado financiero.

Con esta modificación, el cálculo del dólar oficial dejará de basarse en encuestas de cotizaciones y pasará a sustentarse en operaciones concretas, ponderadas por volumen. Según explicaron desde el BCRA, "este cambio significativo promueve un entorno financiero más equitativo, al reemplazar el esquema anterior basado en encuestas de cotizaciones por una metodología que se sustenta en operaciones concretas y ponderadas por volumen".

Publicidad

Esta nueva metodología busca aportar mayor transparencia y representatividad al indicador, fortaleciendo la solidez de los datos que utilizan tanto las entidades financieras como los mercados a término, tanto a nivel doméstico como internacional. Además, el Banco Central destacó que con esta medida se alinea con los estándares internacionales adoptados por otros bancos centrales.

La implementación de esta nueva fórmula se enmarca en el objetivo de mejorar la precisión y confiabilidad del tipo de cambio oficial, un dato clave para la economía y los mercados financieros argentinos, especialmente en un contexto donde la estabilidad cambiaria es fundamental.