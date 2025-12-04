El dólar oficial bajó levemente este 4 de diciembre y la "pax cambiaria" se mantiene en el último tramo del año. El tipo de cambio cerró a $1.448, un descenso de $5 respecto a la jornada. De esta manera, se mantiene a 4,3% del techo de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), actualmente ubicada en $1.513.

En el tramo minorista, el dólar en el Banco Nación se vendió a $1.470 para la venta. En el promedio de los bancos que realiza el BCRA, la cotización fue de $1.469,778.

Publicidad

A contramano, los dólares financieros subieron, el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,3%, hasta los $1513,22. Mientras, el dólar MEP ascendió 0,1% a los $1471,09. Por su parte, el dólar blue operó a $1.430. Mientras, el dólar cripto se mueve con un comportamiento similar, en los $1.494,00.

En el segmento de futuros, se observaron caídas generalizadas. Para fin de año, se espera que el dólar mayorista cierre en $1.460,5.