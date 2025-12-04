La Ciudad de Buenos Aires dará este jueves un paso histórico al anunciar oficialmente su incorporación al Mundial de los Oficios (WorldSkills Shanghái 2026), la competencia de habilidades técnico-profesionales más importante del mundo. El acto se realizará a las 16.30 en la sede del Gobierno porteño y marcará el inicio del proceso local rumbo a la cita global.

WorldSkills reúne a más de 90 países y convoca cada dos años a 1.500 jóvenes para competir en 65 habilidades técnicas. Por primera vez, la Ciudad desarrollará competencias propias bajo estándares internacionales, coordinadas por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación. Para ello, escuelas técnicas y centros de formación profesional fueron equipados con herramientas e insumos que permiten reproducir los parámetros exigidos en el certamen internacional.

Más de 30 instituciones educativas ya montaron boxes de entrenamiento con modelos equivalentes a los usados en la competencia. Electricidad, construcción en seco, instalaciones sanitarias, automotor, pastelería y plomería son algunas de las disciplinas que comenzaron su preparación. El objetivo es que estudiantes y aprendices entrenen en entornos idénticos a los utilizados en WorldSkills.

La lista de establecimientos seleccionados incluye centros de formación profesional como los CFP N.º 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 27, 28, 34, 35, 37, 38 y 41, además de instituciones especializadas como STPCPHyA. También participan escuelas técnicas emblemáticas como Otto Krause, Huergo, Raggio, Manuel Belgrano, Delpini, Libertad, Piñero y Brown, entre otras.

El camino hacia Shanghái se desarrollará entre 2025 y 2026 con instancias de capacitación intensiva, Pre-Olimpíadas institucionales y la Olimpiada Final de la Ciudad. De allí saldrán los competidores locales que podrán aspirar a integrar la delegación argentina para el Mundial.

Gustavo Álvarez, director de la Agencia de Habilidades para el Futuro, destacó que la llegada de WorldSkills “fortalece la Educación Técnico Profesional, moderniza la formación para el trabajo y abre nuevas oportunidades para miles de jóvenes”.

El lanzamiento formal será en el auditorio de Uspallata 3150 y marcará el inicio del camino porteño hacia WorldSkills Shanghái 2026.