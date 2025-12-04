La Corte Suprema de Justicia rechazó el último intento del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para revertir la condena que lo responsabiliza por su rol en la Tragedia de Once. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso de reposición presentado por su defensa, manteniendo firme la sentencia que lo condena a cuatro años de prisión por defraudación al Estado.

El planteo, elaborado por sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, sostenía que la sentencia previa contenía un “marcado error” con impacto institucional y que la causa debía considerarse prescripta. Sin embargo, la Corte respondió que sus fallos solo pueden revisarse en circunstancias excepcionales de error manifiesto, algo que, según afirmaron, no se verificó en este caso.

La condena considera a De Vido partícipe necesario en el manejo irregular de los fondos destinados al sistema ferroviario, cuya falta de control contribuyó al deterioro del servicio de la línea Sarmiento. Tras quedar firme la sentencia, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó su detención inmediata, que se concretó el pasado 13 de noviembre cuando el exfuncionario se entregó en Ezeiza.

Actualmente, De Vido permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal 1. Su defensa solicitó el arresto domiciliario, pedido que fue rechazado, aunque los jueces Ricardo Basílico, Fernando Canero y Néstor Costabel ordenaron un informe médico para evaluar su estado de salud.