El mercado financiero argentino volvió a sacudirse en los primeros días de diciembre. Mientras el dólar transita un período de relativa calma, la atención de inversores y ahorristas se desplazó hacia un factor que cambió con fuerza: las tasas de interés. Dos decisiones clave del Banco Central (BCRA) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) provocaron un derrumbe acelerado de los rendimientos en pesos, dejando a los plazos fijos con tasas reales negativas y reconfigurando el mapa de inversión de corto plazo.

La primera medida llegó desde la CNV, que, por recomendación del BCRA, decidió limitar la operatoria de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Money Market en el mercado de cauciones. El objetivo oficial fue reducir la volatilidad de los retornos de muy corto plazo y reforzar la transmisión de la política monetaria. En los hechos, esta intervención comenzó a empujar a los inversores institucionales a buscar mayor duration, mientras que los pequeños ahorristas vieron un deterioro inmediato en las tasas ofrecidas por los fondos de liquidez diaria y por las colocaciones tradicionales a plazo.

En paralelo, el BCRA fijó un piso del 20% para la tasa de las simultáneas y para el mercado de REPO, la referencia central para los movimientos de corto plazo. Asimismo, habilitó una flexibilización en el esquema de encajes bancarios que liberó liquidez, un componente clave para acelerar la baja del costo del dinero.

La combinación de ambos movimientos produjo un efecto inmediato. La tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina), que refleja los rendimientos de los plazos fijos mayoristas, perforó el umbral del 30% nominal anual y cayó a su nivel más bajo en nueve meses. La BADLAR, utilizada como referencia para depósitos de grandes montos, descendió al 28%, el valor más reducido desde marzo. La caución a un día, por su parte, se hundió hasta el 17%.

Para los ahorristas minoristas, el impacto fue directo: los principales bancos del país ya pagan entre 21% y 26,5% nominal anual por los plazos fijos a 30 días, muy por debajo de una inflación que todavía ronda el 2,4% mensual. Así, el rendimiento real es negativo para cualquiera que no extienda plazos o migre hacia instrumentos más complejos, como los Bonos CER, los Sub soberanos o los Duales.

¿La baja de tasas puede generar presión sobre el dólar?

Con tasas tan debilitadas, resurgió una pregunta clásica: ¿este escenario puede afectar a la cotización del dólar? En el mercado, algunos operadores sostienen que el combo de rendimientos reales negativos podría impulsar un movimiento transitorio hacia el tipo de cambio. Esa inquietud aparece pese a que la oferta de divisas hoy es más holgada, impulsada por el fuerte volumen de obligaciones negociables emitidas —que ya superan los u$s 4.200 millones— y por un contexto estacional que suele favorecer la estabilidad cambiaria.

Aun así, la mayoría de los economistas relativiza la posibilidad de un salto abrupto del dólar en el corto plazo. Por ahora, la dinámica de tasas no parece suficiente para generar un desarme masivo de posiciones en pesos, aunque sí mantiene en alerta a quienes siguen la evolución de los flujos financieros.

Los FCI Money Market, habitualmente elegidos para obtener rendimiento por el dinero en cuenta, también sufrieron recortes significativos. Hoy, la billetera virtual que más paga ofrece una TNA del 27%, igualmente negativa frente a la inflación. Algunos fondos asociados a billeteras digitales alcanzan el 34% anual, pero lo hacen bajo condiciones operativas específicas.

Un posible impulso al crédito, pero con límites

Entre los analistas, no faltan quienes creen que la baja de tasas podría colaborar gradualmente en revitalizar el crédito al sector privado. Sin embargo, los bancos arrastran dificultades que moderan ese optimismo: los depósitos en pesos no muestran señales de recuperación —en noviembre cayeron 1,1% en términos reales, segundo mes consecutivo de retroceso— y el ratio de irregularidad se ubica en un récord de 9,1%. Ambos factores funcionan como barreras para una baja más acelerada del costo de los préstamos personales, aun en un contexto de tasas de referencia más bajas.

En ese sentido, desde BAVSA advirtieron que el esquema monetario actual, con un tipo de cambio que opera cerca del techo de las bandas, una posición internacional frágil del BCRA y dificultades de liquidez en dólares, impone un límite claro a la baja de tasas. Para la entidad, el piso podría ubicarse alrededor del 15%-17%, niveles que ya se observan en la caución diaria.

Cuánto pagan hoy los plazos fijos en los principales bancos

Según datos del BCRA, las tasas TNA para depósitos minoristas a 30 días en los diez bancos con mayor volumen son:

Banco Nación: 25%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 22%

Banco Provincia: 26%

Banco BBVA: 23%

Banco Macro: 26%

Banco Credicoop: 24%

ICBC: 26,5%

Banco Ciudad: 24%

Con este esquema, diciembre se encamina a consolidar un escenario de tasas hundidas, rendimientos reales en rojo y un mercado en alerta, mientras el dólar sigue en calma —al menos por ahora.