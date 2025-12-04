La tensión política entre la Justicia y un excandidato a diputado y gobernador sanjuanino sumó un nuevo capítulo con la presentación judicial que realizó el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, contra el empresario Sergio Vallejos. El magistrado inició una demanda civil en el Tercer Juzgado Civil con la que reclama una indemnización cercana a los $60 millones, monto que considera proporcional al daño moral y profesional que —según sostiene— le ocasionaron las denuncias impulsadas por el referente libertario.

Lima responsabiliza a Vallejos por dos pedidos de juicio político que este promovió en 2024 y que tuvieron como eje un fallo de la Corte en torno a la expropiación de la bodega La Superiora. Aquellas presentaciones fueron analizadas por la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, que terminó desestimándolas por unanimidad al concluir que no había elementos que justificaran la apertura de un proceso institucional.

De acuerdo a la demanda, el magistrado considera que esos planteos no solo carecían de sustento, sino que fueron utilizados con fines políticos y sustentados en afirmaciones que califica como “incorrectas y agraviantes”. Por eso, pidió además que la Justicia declare la inexactitud objetiva de los argumentos y manifestaciones públicas que Vallejos esgrimió al momento de sostener los pedidos de jury.

La disputa ahora pasa del terreno institucional al civil, donde Lima asegura que el accionar del excandidato afectó su honor, su imagen y su trayectoria dentro del Poder Judicial. En el escrito presentado, remarca que los planteos de Vallejos habrían generado un perjuicio que trascendió la esfera pública y se trasladó a la vida profesional, por lo que considera necesario un resarcimiento económico.

Por su parte, Vallejos ya fue notificado de la demanda y deberá contestar formalmente en los próximos días. Una vez cumplida esa instancia, el expediente entrará en etapa de análisis y podría abrir un proceso extenso, con peritajes y prueba documental, en el que ambas partes buscarán respaldar su postura.

El conflicto revive un enfrentamiento que marcó buena parte de la agenda política y judicial del año pasado y vuelve a exponer las tensiones entre un sector del mileísmo local y figuras de peso del Poder Judicial sanjuanino. Ahora, con la demanda multimillonaria en marcha, la disputa podría derivar en una causa de largo recorrido que mantendrá en la mira a ambos protagonistas.