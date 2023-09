Durante su visita a Yo te Invito, Raúl Romero titular de la oficina de Anses de Rawson respondió todas las dudas sobre las medidas de Massa. Una de las buenas noticias que confirmó es que los créditos de $400.000 siguen vigentes para los jubilados y que alcanzan también a quienes perciben la mínima.

Según explicó el funcionario, el sistema que ya estaba funcionando desde hace algunas semanas, que permitía a los adultos mayores obtener un préstamo con tasa subsidiada seguirá funcionando en paralelo con las medidas que anunció el ministro. Es que en el detalle de las nuevas herramientas no habían aclarado qué iba a pasar.

En el paquete total, el anuncio más importante para jubilados era un monto refuerzo a cobrarse en los próximos meses de $37.000 por tres meses. Este se suma al aumento previsto para septiembre que llevaba el mínimo a $87.900.

Además, el último incremento hace que aquellos jubilados que cobran la mínima, que antes no podían solicitar el monto tope, ahora sí puedan acceder a los $400.000. Esto siempre y cuando no tengan parte de sus ingresos comprometidos a otros créditos o montos a pagar, ya que la cuota no puede superar el 30% de los haberes.

El crédito para jubilados permite pagar el monto en 24, 36 y 48 cuotas, con tasas de interés subsidiada al 29%. Esto último es una mejora respecto a los préstamos que pueden solicitar trabajadores privados, que tendrán bonificada en un 50% la tasa que ofrecen sus bancos, que hoy supera en la media el 100%.