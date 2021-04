Crimen del policía: dudan del relato del presunto asesino y testigos dicen que no lo vieron en las adicionales

En la madrugada del 19 de marzo se produjo el crimen del policía Oscar Mura, de 28 años. El joven fue encontrado sin vida en el interior la vivienda que alquilaba en el barrio Sarmiento, departamento Chimbas. El principal sospechoso es su novio, Diego Espejo, con quien compartió los últimos minutos. El implicado estaba en la escena del crimen con las manos esposadas y semidesnudo. En una audiencia que mantuvo en Tribunales reconoció que con el efectivo vivía un calvario debido a que sufría violencia y además lo obligaba a cumplir las adiciones con él, aunque los testigos aseguran que nunca lo vieron frecuentar esos lugares.

Mura hacía adicionales en dos escuelas: Policía Federal y Borges. En esta última institución hay un casero que comentó que no tiene registro de Espejo. Además, los peritos interrogaron a otros testigos cercanos a esos establecimientos, pero ninguno dio certezas con respecto a que la pareja del efectivo haya estado trabajando junto a él.

Fuentes judiciales dijeron que corroborarán otras pruebas para determinar si esto era cierto, pero tienen sendas sospechas de que el relato de Espejo sea “poco creíble”. La Fiscalía recabará elementos técnicos para saber a ciencia cierta si el implicado realmente estaba obligado a cumplir con las adicionales junto a su pareja. En ese punto no descartan revisar las cámaras de seguridad debido a que los testimonios no son conducentes y no surge lo que el investigado marcó en su declaración.

“Se hizo un relevamiento en dos de los lugares en donde trabajaba. En uno dijeron que era muy nuevo y ni siquiera conocían a Mura y en el otro hay un testigo que lo ubica, pero en ningún momento asegura que lo vio acompañado por Espejo”, comentó a DIARIO HUARPE una fuente calificada relacionada con la investigación.

Desde la Fiscalía insisten con el que el joven remató a su pareja de cuatro disparos. Tres balas le impactaron en la zona del abdomen y una le ingresó por la espalda. Mencionaron que el arma reglamentaria de Mura – con la que se efectuaron los disparos – se trabó por lo que le impidieron al presunto homicida seguir disparando sobre el cuerpo ya sin vida de su pareja.

La última prueba de cariño

La Fiscalía está detrás de los últimos movimientos que la pareja realizó entre las 23 del jueves y las 3 de la madrugada del viernes, momento en donde es asesinado Mura. En el recorrido de las cámaras de seguridad observaron que Espejo a la salida del local Molly Malone abraza a Mura para tomarse un taxi e ir directamente hasta la casa en donde ocurrió el brutal crimen. El momento fue captado en la esquina de Libertador y Urquiza, Capital, pasada la medianoche a pocas horas del fatal desenlace.

El taxista que no vio nada

Como prueba clave, la Fiscalía convocó al taxista que los trasladó desde el local de comidas hasta la casa de Chimbas, pero el hombre contó que no se acuerda de ese viaje. Por este motivo no pudo brindar datos clave como, por ejemplo, el estado anímico de los protagonistas.

En palabras de Espejo, ese recorrido no llegó hasta la calle Saavedra y Mendoza, donde estaba la casa de Mura, sino que se bajaron una tres cuadras antes debido a que el efectivo se sintió descompuesto y vomitó en calle Neuquén. Desde ahí fueron caminando hasta el inmueble para que una vez adentro el implicado le diera fin a la vida de su pareja.