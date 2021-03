Declaró el presunto asesino del policía: “Tenía miedo porque con él vivía un calvario”

Finalmente, y luego de varios impedimentos que se suscitaron a lo largo de una semana, este viernes se concretó la audiencia de formalización sobre el crimen de Oscar Mura, el efectivo de la Policía de San Juan que murió acribillado de cuatro tiros durante la madrugada del viernes 19 de marzo en el interior de una vivienda que alquilaban en el Barrio Sarmiento, departamento Chimbas. Su pareja, Diego Espejo, es el principal acusado por la Fiscalía que insistió en que el delito que le cabría es el de homicidio doblemente agravado por mediar una relación de pareja y haberle dado la muerte con alevosía.

La audiencia comenzó pasada las 11:40 en el subsuelo de Tribunales. Los fiscales Adrián Riveros y Francisco Micheltorena formularon la presentación de la investigación y le comunicaron al presunto asesino de qué se lo estaba investigando. Una vez concluido este proceso, que fue alterado por algún bocadillo por parte de la defensa en cuanto a la oportunidad de las testimoniales, el juez habló con Espejo y le consultó si quería dar alguna declaración sobre los hechos relatados por el Ministerio Público Fiscal.

Por sorpresa de los presentes debido a que la negativa del implicado no constituía una presunción en contra, Espejo rompió el silencio.

“Yo le tenía miedo, él me hacía cosas, me pegaba con su arma. Vivía un calvario”, sostuvo.

El hombre que estaba conectado por videoconferencia desde la Comisaría 23ª decidió hablar. Al principio se escuchó un balbuceo asociado a la falta de conectividad y también al uso de barbijo porque si bien mantuvieron los protocolos sanitarios, el hombre está cursando por un cuadro de Covid-19.

El joven indicó que durante la noche del jueves, cerca de las 21, se comunicó con Mura que estaba cumpliendo con el adicional para decirle que se juntaran al salir de su trabajo. Confesó que su novio salió a las 22 y cuando lo volvió a contactar estaba en el interior de su pequeño departamento, el que horas después se convirtió en un refugio de sangre.

Explicó que luego de que se encontraran en la casa se tomaron un remis y fueron hasta el bar Molly Molone en calle Libertador y Urquiza, Capital. En el recorrido Espejo contó que su pareja le empezó a preguntar por otro chico y a mostrarle mensajes, pero él no respondió. Cuando terminó el show en ese local – se estima que fue cerca de la 1:45 – salieron hasta la calle y se abrazaron. Nuevamente emprendieron el regreso hasta el departamento.

“Él me pedía perdón y me decía que jamás lo iba a hacer”, aseguró.

Antes de llegar al hogar la pareja se bajó del taxi en calle Neuquén y Mendoza, prácticamente a tres cuadras de donde se produjo el crimen. Espejo contó que Mura estaba descompuesto y comenzó a vomitar.

“Llegamos al departamento y entramos. Mura cerró la puerta con llave y me dijo que no me vaya”, describió. Relató que su pareja le pidió que se sacara la ropa y se acostaran. Espejo dijo que el efectivo sacó el arma reglamentaria que tenía guardada – según Fiscalía debajo de la cama – y la descargó. Luego la llevó a la cama y el presunto asesino le dijo “no Mura, no”, pidiéndole que deponga su actitud. Tras esa escena se produjo un forcejeo y “el arma se disparó”, contó.

Espejo mencionó que salió a pedir ayuda a sus vecinos, aunque estaba esposado. Sin embargo en su alocución no precisó en qué momento Mura le puso las esposas, una duda que presentó Fiscalía porque descree que el presunto homicida las haya tenido puesta al momento del hecho. Justamente estos elementos están siendo peritados en el Laboratorio Forense.

Más allá de ese detalle, el imputado señaló que Mura lo obligaba a ir a las adicionales con él, tal como lo adelantó su defensa una vez que se conoció públicamente el caso.

“La última vez que estuve con él me fui corriendo”, indicó. Señaló que eso se lo contó a su esposa e hijos a quien visitó en bicicleta pidiéndoles ayuda y contándoles todo lo que tuvo que pasar con Mura.

Tras la declaración del imputado, Fiscalía pidió al magistrado interrogar a Espejo, aunque el juez descartó el pedido. Posteriormente le otorgaron seis meses de prisión preventiva y el mismo plazo para que el Ministerio Público Fiscal recabe las pruebas para inculpar al detenido en la audiencia de iniciación del juicio.