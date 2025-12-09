El ciclo de Xabi Alonso en el banco del Real Madrid atraviesa su momento más difícil desde que asumió el cargo, tras una serie de decisiones y conflictos internos que han dejado en evidencia la fractura entre el entrenador y parte del vestuario. Según reportó el diario español Marca, la tensión entre Xabi Alonso y Vinicius Junior se hizo evidente en el Santiago Bernabéu, y desde entonces, el proyecto que ilusionó en el inicio de temporada muestra señales de agotamiento.

La llegada de Xabi Alonso estuvo marcada por una directiva deseosa de darle un giro a la dinámica en la conducción deportiva. El club venía de ciclos basados en la gestión blanda y jerarquías indiscutibles con técnicos como Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. La decisión fue apostar por un entrenador de nueva generación, moderno, que tomara ejemplos de propuestas como las de Mikel Arteta en el Arsenal y aportara una identidad renovada al equipo.

El técnico vasco adquirió notoriedad en el Bayer Leverkusen al convertirlo en un equipo campeón y transformar valores poco conocidos en figuras de talla mundial. Asumió el reto sin intención de adaptarse a los códigos existentes, sino con la determinación de dotar al grupo de una identidad táctica y de un nivel de exigencia desconocidos. Su visión tenía un pilar: construir el equipo alrededor de jugadores solidarios.

La fórmula de Xabi Alonso ofreció resultados inmediatos. El Real Madrid sumó 13 victorias en los primeros 14 partidos, uno de los mejores comienzos en su historia reciente. Sin embargo, detrás de los buenos resultados, la relación entre Xabi Alonso y parte de los jugadores comenzó a deteriorarse. Voces influyentes en el vestuario, como Vinicius, Bellingham y Federico Valverde, expresaron su malestar por los métodos del técnico.

La situación explotó durante el clásico ante el FC Barcelona, cuando Vinicius Junior fue reemplazado a falta de veinte minutos y reaccionó de modo visible para toda la grada. Aquella escena marcó un quiebre. El club optó por no sancionar el acto de indisciplina ni respaldar públicamente a su entrenador. La consecuencia fue una pérdida de autoridad para Xabi Alonso, que quedó solo ante el conflicto.

La directiva del club español ha celebrado reuniones privadas donde se han planteado posturas divididas entre apoyar la continuidad del técnico o buscar un relevo inmediato. "En el Madrid la sensación es que no quieren echar a Xabi Alonso, salvo que no haya remedio", sostuvo Manu Carreño en el programa El Larguero.

El periodista explicó que "hubo una cumbre con algunos miembros de la junta directiva del Real Madrid. En esa junta había algunos miembros que eran partidarios de cesar a Xabi Alonso y otros eran partidarios de mantener la calma". Sobre alternativas a corto plazo, se mencionó que "hay dos hombres preparados como medida provisional que se pondrían ahí a las órdenes", en referencia a Solari y Arbeloa.

Desde la perspectiva interna, el propio Xabi Alonso admitió el momento de presión en la previa del duelo con el Manchester City por Champions League. "Cuando uno entrena al Real Madrid tiene que estar preparado para estas situaciones", declaró ante la prensa. "Estamos mentalizados para afrontar todo lo que nos toca. El equipo está unido y convencido de que podemos ganar mañana. Para ello tenemos que jugar un buen partido, con un buen ritmo y una buena intensidad".

Fuente: Infobae