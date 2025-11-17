La industria metalúrgica argentina profundizó su crisis productiva en octubre, marcando una caída interanual del 4,6% y un nivel de utilización de capacidad instalada que descendió al 44,3%, el registro más bajo desde los meses más críticos de la pandemia en 2020, según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).

Este retroceso borró toda la recuperación que el sector había experimentado desde mediados de 2024 y mantiene la actividad un 17,7% por debajo de los niveles máximos alcanzados en la mitad de 2023. En el acumulado anual, la producción apenas creció un 0,1%, evidenciando un estancamiento preocupante.

Publicidad

El aumento mensual de apenas 0,3% en octubre no fue suficiente para contrarrestar las fuertes caídas de los dos meses anteriores. La utilización de capacidad instalada registró una baja del 6% en comparación interanual y continúa en descenso mes a mes, lo que refleja un panorama productivo en deterioro constante.

El impacto fue generalizado en todo el país. Buenos Aires fue la provincia más afectada con una caída interanual del 7,7%, seguida por Mendoza (-4,4%), Córdoba (-3,7%) y Santa Fe (-2,2%). La única excepción fue Entre Ríos, que registró un leve crecimiento del 0,5%.

Publicidad

Los sectores productivos tampoco mostraron signos de mejora. Fundición lideró las caídas con un desplome del 12,7%, seguido por Equipos y Aparatos Eléctricos (-8,6%), Bienes de Capital (-3,9%), Equipamiento Médico (-3,7%), Otros Productos de Metal (-2,8%) y Autopartes (-2,5%). Incluso los rubros que habían impulsado el repunte en el primer semestre registraron pérdidas o desaceleraciones, como Maquinaria Agrícola con una baja del 0,8% y Carrocerías y Remolques, que creció apenas un 2,6% pero con un claro frenazo respecto a los picos de mediados de año.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, expresó la gravedad de la situación: "La industria metalúrgica atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos, similares a los de un año pésimo como 2024, y con importaciones que crecieron alrededor del 70% interanual".

Publicidad

Del Re hizo un llamado a implementar "una política industrial seria, como la que están impulsando numerosos países", y advirtió que "detrás de cada producto que fabricamos hay empleo, consumo local y desarrollo en nuestras comunidades. Si la producción nacional queda fuera de la agenda, todo eso se debilita".

Las expectativas del sector son sombrías: el 67,4% de las empresas prevé que su producción se mantendrá igual o disminuirá en los próximos meses, y el 83,3% anticipa que mantendrá o reducirá su plantilla laboral. Actualmente, el empleo en la industria metalúrgica registra una caída interanual del 2,9% y una baja mensual del 0,1% respecto a septiembre.

Además, la competencia externa se intensifica. En septiembre, las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron 2.717 millones de dólares, lo que representa un aumento del 18,7% en dólares y del 42,6% en toneladas frente al mismo mes de 2024. Comparado con mediados del año pasado, las compras externas crecieron un 84,7%. En contraste, las exportaciones metalúrgicas totalizaron 416 millones de dólares, con una caída interanual del 5,7%, generando una presión adicional sobre la producción local sin señales de mejora a corto plazo.