En la recta final de la campaña electoral y previo al inicio de la veda, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió un mensaje de poco más de tres minutos en su cuenta de X, criticando duramente la gestión del presidente Javier Milei y haciendo un llamado a los ciudadanos a votar y fiscalizar en los comicios del próximo domingo 26 de octubre.

“Este veintiséis de octubre es mi ley y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”, afirmó la dirigente peronista, apuntando a la protección de los sectores más vulnerables frente al modelo económico actual.

Cristina cuestionó el auxilio financiero recibido desde Estados Unidos y señaló que el “experimento libertario fracasó”, mientras “la gente no llega a fin de mes y debe endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios”. Además, advirtió que “los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias obtenidas con la timba financiera”.

En su mensaje, la expresidenta subrayó la pérdida de soberanía económica: “Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”.

Respecto a las elecciones, Cristina afirmó que “el freno de Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este Gobierno va a dejar”. Asimismo, remarcó que “la única fuerza capaz de detener este modelo de entrega, de destrucción y de humillación nacional es el peronismo”.

El mensaje de la expresidenta se difundió en los últimos días de campaña y buscó movilizar al electorado peronista, con énfasis en la participación y la fiscalización en las urnas, justo antes de que comience la veda electoral el viernes 24 de octubre a las 8:00.