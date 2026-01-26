Paulina Cocina ha presentado una propuesta culinaria que se ha transformado en un éxito saludable: cuadraditos dulces elaborados sin harinas tradicionales ni azúcar. Esta preparación, descrita como "simples, rápidos y tan ricos que desaparecen en una media tarde", destaca por ofrecer una textura húmeda y golosa ideal para combatir el "bajón" o disfrutar una merienda sin ingredientes ultraprocesados.

La receta requiere 150 g de manteca de maní, 200 g de harina de almendra, una pizca de sal, endulzante a gusto y chips de chocolate. Esta combinación de ingredientes no solo aporta sabor y saciedad, sino que permite una base firme sin pasos complicados ni técnicas extrañas.

Sobre su presentación, se destaca un estilo "claro, sin vueltas y con humor real de cocina cotidiana". Paulina define a estos bocados como "simples, caseros y tan tentadores que vuelan de la bandeja antes de que te des cuenta".

Dada su versatilidad, los cuadraditos pueden cortarse en porciones pequeñas, mantenerse en la heladera o incluso ser freezados para consumirse después. Debido a su popularidad entre grandes y chicos, la recomendación final es realizar una doble tanda si se desea que duren más tiempo, ya que son "ideales cuando querés algo dulce sin culpa (aunque después te los coman igual)".