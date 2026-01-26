Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Paso a paso

Cuadraditos saludables de Paulina Cocina: el nuevo hit de la merienda

Una opción rápida con manteca de maní y almendras que conquista a grandes y chicos por su sabor y textura húmeda.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Esta opción saludable puede conservarse en la heladera o freezer.

Paulina Cocina ha presentado una propuesta culinaria que se ha transformado en un éxito saludable: cuadraditos dulces elaborados sin harinas tradicionales ni azúcar. Esta preparación, descrita como "simples, rápidos y tan ricos que desaparecen en una media tarde", destaca por ofrecer una textura húmeda y golosa ideal para combatir el "bajón" o disfrutar una merienda sin ingredientes ultraprocesados.

La receta requiere 150 g de manteca de maní, 200 g de harina de almendra, una pizca de sal, endulzante a gusto y chips de chocolate. Esta combinación de ingredientes no solo aporta sabor y saciedad, sino que permite una base firme sin pasos complicados ni técnicas extrañas.

Publicidad

Sobre su presentación, se destaca un estilo "claro, sin vueltas y con humor real de cocina cotidiana". Paulina define a estos bocados como "simples, caseros y tan tentadores que vuelan de la bandeja antes de que te des cuenta".

Dada su versatilidad, los cuadraditos pueden cortarse en porciones pequeñas, mantenerse en la heladera o incluso ser freezados para consumirse después. Debido a su popularidad entre grandes y chicos, la recomendación final es realizar una doble tanda si se desea que duren más tiempo, ya que son "ideales cuando querés algo dulce sin culpa (aunque después te los coman igual)".

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS