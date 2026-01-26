El Gobierno formalizó mediante decretos publicados en el Boletín Oficial la renuncia de Pablo Luis Santos a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). La decisión tendrá efecto a partir del 1° de febrero, bajo una normativa que expresó agradecimiento por “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. Su lugar será ocupado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

En sintonía con estos movimientos, se confirmó el alejamiento de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF). El exfiscal, quien había asumido hace un año en reemplazo de Ignacio Yacobucci —primer titular bajo la gestión de Javier Milei— y era identificado como un dirigente cercano a Santiago Caputo, será sucedido por Ernesto Gaspari.

Gaspari es señalado como un hombre cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra. Ante su salida, el oficialismo emitió un comunicado informando que “se fue por una decisión personal” y aclaró que si el funcionario “se hubiera ido mal de la UIF” no se le habría ofrecido un puesto en el directorio del BICE, entidad que depende de Economía.